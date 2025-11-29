El PP reivindica la buena gestión, tener una hoja de ruta y principios frente a los "memes" del PSOE

El Forum Evolución de Burgos es hoy el centro de atención de la política de España, en general, y del compromiso del PP con el municipalismo, en particular.

Y es que ete espacio emblemático de la ciudad acoge el II Foro Grandes Ciudades, y ha contado con la presencia del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Si bien, antes han participado dirigentes populares de la comunidad, como el presidente del PP de Burgos, Borja Suárez, quien ha reivindicado la España de las autonomías, además de trasladar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, también presente en esta jornada, el "firme apoyo" de los populares burgaleses y su implicación para auparle una vez más a la Presidencia del Gobierno regional.

“Cuenta con nosotros para llevarte la mayoría suficiente, para transmitir ese mensaje tan transformador y para seguir dando oportunidades a Castilla y León”, decía el también presidente de la Diputación de Burgos duante su intervención, en la que reivindicaba también que la región esté entre las mejores del país en la prestación de servicios del Estado del Bienestar o en generación de industria y llamaba a apostar por ell "porque está llena de oportunidades".

"Todo lo que podemos aportar como provincia, todo lo que inviertas, se retornará en el resto. Somos una provincia que contribuye y eso también está en el ADN del PP”, insistía Suárez dirigiéndose a Mañueco.

Por su parte, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, hacía hincapié en la importancia de los proyectos de las ciudades medias. “Tenemos mucho que contar e impulsar para el desarrollo del país”, decía la regidora burgalesa, en declaraciones recogidas por Ical, mientras aseguraba que la visión de futuro, buena gestión y honestidad son las tres cosas que caracterizan a las ciudades medias como Burgos.

Unos valores que, según decía, también cumple el Partido Popular, frente a un PSOE que “solo se dedica a hacer memes”. “Lo que de verdad importa a nuestros ciudadanos es la buena gestión, tener una hoja de ruta y de principios. Eso necesitamos para España”, afirmaba, contundente.

Ambos dirigentes se refirieron también en su discurso al Tren Directo que une Madrid-Aranda de Duero y Burgos y destacaron la importancia de participar mañana, domingo 30 de noviembre, en la manifestación que se celebra en Madrid para protestar contra Pedro Sánchez.