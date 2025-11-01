El repertorio de FemeninoCoral León llega a Viena en su primera salida fuera de la provincia

La formación FemeninoCoral León llevará parte de su repertorio a Austria, en su primera salida de la provincia en sus cuatro años de existencia. Así, esta agrupación de más de 55 mujeres representará a León y a España en el Wien Music Festival 2025, donde compartirán escenario con coros internacionales la ciudad mundial de la música.

“Nos acompañarán el símbolo de la cuna del Parlamentarismo y nuestro gallo de la torre de San Isidoro en nuestras mágicas canciones a Viena”, señala la directora, Sonia Fernández Delgado, y explica que antes de actuar el 8 de noviembre serán recibidas por responsables de la Casa de España en Viena y por la embajadora en Austria.

Entre las piezas que interpretará FemeninoCoral León en el festival vienes se encuentran ‘Leonesa de mi corazón’ y ‘Nana al Niño Dios’, una pieza intimista obra de la directora y recién estrenada llena de sensibilidad, que une tradición y emoción a través de una armonía sencilla y luminosa .

Femenino Coral nació en León, en septiembre de 2021, gracias a la iniciativa de un grupo de mujeres entusiastas de la musical coral y de su directora, Sonia Fernández Delgado. Su repertorio adapta, versiona y explora canciones clásicas y contemporáneas.

Entre los objetivos de esta agrupación están el de crear un espacio de mujeres a través del coro, una comunidad, organizar y colaborar en eventos y encuentros musicales con instituciones y entidades sociales en escenarios educativos y artísticos y trascender y dar difusión en entornos rurales y urbanos de la provincia, con la voluntad de trascender fronteras y tener una proyección internacional que ahora estrenan en Viena.