Rescate en el Tera de numerosos peces atrapados por la falta de agua en los cauces

Agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León y celadores medioambientales de la Reserva de Caza de Urbión han rescatado ejemplares de todas las especies piscícolas que se encontraban en pozas aisladas en el río Tera a su paso por la localidad soriana de Espejo de Tera.

Debido a las altas temperaturas y la escasez de lluvias, el río Tera sufre, como es habitual cada verano, un acusado estiaje, lo que ocasiona que prolongados tramos de su cauce vayan quedándose sin agua, generando numerosas pozas aisladas donde los animales no tienen el oxígeno necesario para sobrevivir, informa Ical.

El rescate se ha realizado empleando un equipo portátil de pesca eléctrica que aplica a los peces una pequeña descarga que les aturde levemente y así se atraen hacia las sacaderas, facilitando su captura sin causarles ningún daño.

Posteriormente, los peces se trasladan temporalmente en un depósito de agua con fluido de oxígeno continuo, que se encuentra adosado a la caja de un vehículo ‘pick-up’ de la Junta de Castilla y León.

Una vez que se capturan todos los peces del tramo de rescate, se trasladan a otro tramo, siempre de manera preferente del mismo río o de su misma cuenca hidrográfica, que asegure un caudal de agua suficiente hasta la llegada de las lluvias otoñales.