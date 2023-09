Revolucionario sistema de comunicación con las personas sordociegas de Castilla y León

La Consejería de Educación mantiene colaboración con la ONCE a través del convenio para la atención educativa del alumnado ciego o con discapacidad visual. Esta sinergia ofrece una respuesta especializada y adaptada a las características de cada estudiante, así como formación de profesionales, organización y recursos.

Este año, como novedad, la consejera de Educación, Rocío Lucas, y el delegado territorial de la ONCE, Ismael Pérez, han presentado el sistema Dactyls y la app desarrollada por el Centro de Tiflotecnología e Innovación de la ONCE y la Universidad Complutense de Madrid, un hito para las personas con sordoceguera, ya que gracias a esta forma de comunicación novedosa se ahorra tiempo y se facilita el acceso al conocimiento y a las relaciones con el entorno.

Generalmente, las personas con esta discapacidad se comunican a través del tacto, recibiendo la información en la palma de la mano con ayuda de un guía intérprete o un mediador. Lo más habitual es el uso del sistema dactilológico, con el que se deletrea para completar las palabras. Esto implica que, en ocasiones, el diálogo no sea fluido, por la dificultad de deletrear cada palabra y contextualizar la conversación.

A diferencia del sistema dactilológico, el Dactyls es capaz de traducir a signos palabras completas, grupos de palabras o expresiones de la lengua oral, haciendo posible que la persona con sordoceguera reciba una información de la manera más simultánea. De momento el sistema cuenta con unos 800 signos, que se realizan mayoritariamente sobre la palma de la mano, aunque también en otras partes del brazo y del cuerpo. Para afianzar y popularizar su uso, existe la aplicación móvil de Dactyls en los sistemas IOS y Android.

La consejera de Educación se ha mostrado orgullosa de poder trabajar mano a mano con la ONCE “y contribuir a hacer de la nuestra una sociedad mejor, más integradora, más humana, en la que la igualdad, además de un principio básico, sea una realidad en nuestro día a día, superando y eliminando cualquier barrera que pueda interponerse para lograrla. También en el ámbito educativo, donde no cejamos en nuestro esfuerzo por alcanzar las máximas cotas de equidad que diversos informes internacionales atribuyen a nuestro sistema educativo”.

Por su parte, el delegado territorial de la ONCE destaca el probado éxito del modelo educativo practicado por la institución que representa, en los últimos 35 años, el cual sitúa a la población de niños ciegos españoles en muy bajas cifras de fracaso escolar, muy por debajo este de los datos de la población estudiantil general española y europea. Todo este trabajo no hubiera sido posible sin la decidida apuesta de la ONCE por la innovación pedagógica y tecnológica llevada a cabo de manera constante.