Robles agradece el “compromiso y reciclaje continuo” de la formación militar en Matacán (Salamanca) para adaptarse a nuevas tecnologías y necesidades

La ministra de Defensa, Margarita Robles, agradeció hoy el “compromiso y reciclaje continuo” de los docentes del grupo de escuelas ubicado en la base aérea de Matacán, en la provincia de Salamanca, a la hora de adaptarse a las nuevas tecnologías y a las últimas necesidades de la enseñanza militar, con el objetivo último de que los alumnos reciban “la mejor y más avanzada formación”.

Igualmente, la ministra Robles tuvo palabras de agradecimiento para los estudiantes. “Han elegido ustedes una opción vital de la que pueden sentirse muy orgullosos. Muchas gracias por querer ser parte de las Fuerzas Armadas y por querer seguir aprendiendo y trabajando por la excelencia y la calidad, para servir a España”, manifestó la titular de Defensa en declaraciones difundidas por la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, y recogidas por Ical, tras una visita privada en la que no hubo convocatoria de prensa.

Control y tránsito, transporte aéreo y pilotaje de sistemas aéreos no tripulados son las áreas formativas implementadas en las escuelas de la base aérea de Matacán, un centro docente militar donde puede formarse no solo personal del Ejército del Aire y del Espacio, sino de todas las Fuerzas Armadas. Estos centros cuentan, según la Subdelegación, con unas instalaciones “a la vanguardia” y apoyo técnico “de primer nivel”, como los simuladores, que aportan una formación que “sirve de ejemplo para otros países”.

La ministra de Defensa visitó este jueves las tres escuelas, en las que hay más de 600 alumnos matriculados y donde, cada curso, se incrementa de forma exponencial el personal interesado por acceder a la formación.

La Escuela de Sistemas No Tripulados es la que despierta mayor interés, habida cuenta de que los drones se han convertido en una herramienta cuyo manejo es esencial. De hecho, el reto en esta sección, además de mantener y ampliar la escuela, es crear un Centro de Formación Excelencia, para lo que ya ha habido unos primeros contactos con Italia, donde existe uno para drones mini.

La Escuela Militar de Transporte Aéreo, por su parte, afronta el reto de la incorporación de los nuevos C-295W, una aeronave de última generación cuyas dos primeras unidades llegarán a Matacán a finales de 2026. Su implantación, pensada para la mejora de las capacidades en transporte táctico y lanzamiento de paracaidistas y carga, traerá consigo un plan de adaptación de infraestructuras, así como de formación específica mediante un sistema de entrenamiento, “fundamental para proporcionar una enseñanza de calidad”.