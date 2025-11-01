De la Rosa aboga por hacer pedagogía con los jóvenes para evitar un retroceso reaccionario

El secretario de Organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa, ha abogado hoy por hacer pedagogía desde la política con los más jóvenes para evitar un retroceso reaccionario.

Así lo ha señalado momentos antes de participar en el Homenaje a las víctimas asesinadas en el golpe del 36 en el Monte de la Pedraja, en Burgos, donde ha querido recordar que lo que aquí sucedió sirve de ejemplo porque fueron asesinadas más de 300 personas “por su ideología política y porque defendían la libertad” y tenían unos valores y unos principios distintos a los de los fascistas.

De la Rosa, tras recordar el trabajo de los gobiernos socialistas en recuperar la memoria democrática, ha insistido en que los jóvenes no pueden olvidar lo sucedido y, por eso, ha apostado por que los que tienen representación en las instituciones y en las organizaciones políticas recuerden a los jóvenes que lo que ocurrió fue “el episodio más grave que ha atravesado el país”.

Por eso, ha insistido, en que ahora que las formaciones reaccionarias han vuelto a resurgir, se haga pedagogía para combatir ese discurso con los valores, principios e ideas que nos han hecho ser lo que somos desde el principio defensores de la solidaridad, de la igualdad y de la libertad.