¿Sabes de setas? La especie mortal que se confunde con un champiñón silvestre

El otoño es una de las épocas más especiales y esperadas del año por la recolección de setas y hongos. Y aunque la campaña micológica de este año se está dejan desear más de la cuenta debido a la ausencia de lluvias, las últimas precipitaciones caídas esta semana y las que se esperan desde hoy animan la temporada.

Los amantes de la micología están de enhorabuena, navaja en mano y con la cesta lista, y ya se frotan las manos ante unas semanas en las que esperan recolectar este fruto tan preciado de pinares y montes, antes también de que las heladas nocturnas hagan su aparición.

Los recolectores ya están ojo avizor a la captura de boletus, sobre etodo los edulis y los pinícolas, los níscalos, las setas de cardo o la Amanita caesarea (oronja), que son quizas las joyas gastronómicas que se extraen de la tierra en esta época más apreciadas en Castilla y León.

También abundan los perrechicos, las senderuelas (Marasmius oreades), las trompetas de los muertos o las angulas de monte, que son igualmente unas setas apreciadas y buscadas por los recolectores.

Sin embargo, antes de salir al monte hay que tener en cuenta que hay especies de setas y hongos que son tóxicas y que además se parecen mucho a otras habituales que sí que son comestibles, por lo que hay que tenerlo muy claro a la hora de recolectar y comer, ya que la inexperiencia puede llevar a una tragedia.

De hecho, la confusión más habitual a la vez que peligrosa es la que se da entre el champiñón silvestre con la Amanita phalloides -crecen en los mismos tipos de bosque-, que es mortal. Además, los síntomas graves por ingerir este hongo tardan al menos un día en aparecer y cuando el hígado ya está gravemente dañado.

¿Cómo diferenciarlas?

Pues los champiñones disponen de unas láminas que mutan de un color rosa pálido a otro más intenso y gris marrón en la madurez, mientras las láminas de las amanitas son blancas siempre y están ornamentadas en la base del pie por una especie de saco membranoso que se llama volva que los champiñones silvestres no tieen.

Seta de San Jorge Picasa La Razón

Otras dos setas que suelen confundirse y provocan intoxicaciones cada año son la conocida como seta pérfida (Entoloma sinuatum) y el popular perrechico o seta de San Jorge. La primera, de color blanquecino en el sombrero y en el pie, sobresale por su aspcto carnoso que llama la atención así como por su olor a harina fresca y pepino. El perrechico es también de tonalidad blanco crema y desprende igualmente un aroma a harina muy intenso, pero con láminas blanco crema.

Hay que tener en cuenta para poder diferenciarlas que la primera abunda entre la hierba y restos vegetales salpicados de espinos, mientras que la pérfida suele crecer bajo los rrobles principalmente.

También es bueno saber que el perrechico sale en primaveral y la pérfida es más de verano y principio de otoño en lugares más bien frescos.

Pero dicho todo esto, los expertos advierten de las aplicaciones de móvil y apelan a las reglas universales de olor, color o hábitat para separar las comestibles de las venenosas