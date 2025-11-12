La salmantina Sara Cámara, campeona en la modalidad de repostería en el XI Campeonato Nacional de Cocina

La participación de Castilla y León en el XI Campeonato Nacional de Cocina y Repostería celebrado hoy en Palma de Mallorca ha concluido con un resultado brillante para la Comunidad. La salmantina Sara Cámara ha conseguido alzarse con el primer puesto en la categoría de repostería, mientras que el chef vallisoletano Carlos Prieto ha logrado una destacada cuarta posición en la modalidad de cocina.

Ambos profesionales acudieron al certamen en representación de Maestres, la asociación que agrupa y coordina a los cocineros y reposteros de Castilla y León, tras haber obtenido previamente la victoria en el campeonato autonómico celebrado en Salamanca.

Sara Cámara conquistó al jurado con una propuesta repostera innovadora y técnica, centrada en la almendra como ingrediente principal, mostrando su capacidad creativa y dominio en la elaboración de postres de alto nivel. Por su parte, Carlos Prieto demostró un gran talento y profesionalidad enfrentándose a una exigente competencia, defendiendo con solvencia sus platos elaborados con llampuga y pollo, productos seleccionados por la organización.