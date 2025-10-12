San Isidro y Leitariegos calientan motores ante una nueva temporada de esquí

Buenas noticias para los amantes del deporte del esquí en Castilla y León. Y es que la cuenta atrás para que arranque la temporada ya ha comenzado.

De momento, la Diputación de León, que gestiona las estaciones invernales de San Isidro y de Valle de Laciana-Leitariegos, ya ha aprobado el calendario oficial de apertura de ambas para la temporada 2025/2026, que establece un periodo de funcionamiento de 126 días, entre el 1 de diciembre de 2025 y el 5 de abril de 2026.

Objetivo: ofrecer una campaña de nieve estable, adaptada a la demanda turística y a las condiciones meteorológicas de la montaña leonesa.

La Diputación de León abrirá el periodo de prepago de los abonos anuales de las estaciones de esquí del 5 al 17 de noviembre de 2025, ambos inclusive.

Durante este plazo, los usuarios podrán tramitar y abonar su carta de pago en las entidades colaboradoras Unicaja o Banco Sabadell, recordando que no debe realizarse el ingreso hasta disponer de la carta de pago correspondiente, según informan fuentes de la institución provincial que preside Gerardo Álvarez-Courel.

El trámite también podrá realizarse a través de la oficina de la Estación de San Isidro o en el Servicio de Turismo de la Diputación de León.

Los antiguos abonados que conserven su tarjeta con chip podrán reactivar su forfait simplemente efectuando el pago en el banco, mientras que los nuevos usuarios o quienes necesiten una nueva tarjeta deberán abonar 6 euros en concepto de soporte y presentar la documentación correspondiente.