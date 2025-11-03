Sanidad moviliza más de 5 millones para remodelar de forma integral el Centro de Salud de Medina de Rioseco

El nuevo Centro de Salud de Medina de Rioseco atenderá a una población de 6.600 personas, tras una inversión de más de cinco millones de euros, según avanzó hoy el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, durante su visita a los trabajos que se desarrollan.

Esta obra, que tiene un plazo de ejecución de 18 meses, se incluye dentro de la programación plurianual de la Consejería de Sanidad en materia de infraestructuras sanitarias de Atención Primaria, como recoge Ical.

El proyecto aprobado, con una superficie útil a reformar de 2.052 metros cuadrados, pretende resolver las necesidades funcionales y asistenciales sanitarias de la Zona Básica de Medina de Rioseco, mediante una reforma de la edificación existente que dé respuesta a tales necesidades y mejore los espacios asistenciales.

El consejero señaló que se procedió ya a la demolición de la cobertura de todas las cubiertas, y mientras tanto la actividad del Centro de Salud se desarrolla con normalidad en el Casino de Recreo, donde se ha trasladado el grueso del equipo, y en dependencias parroquiales próximas, donde se han ubicado los espacios previstos de Fisioterapia y Matrona. Las pruebas de radiología están siendo atendidas en el Centro de Salud de Villalón de Campos.

La nueva zona de acceso se ubicará en la Plaza Mayor, con 42 metros cuadrados, y contará con un vestíbulo, mostrador con tres puestos y recepción comunicada con el área administrativa, que a su vez dispondrá de un espacio de trabajo de 95 metros cuadrados con dos despachos, archivo, despacho del coordinador y biblioteca y sala de reuniones.

Para las nuevas consultas se han destinado 446 metros cuadrados, en los que se distribuirán seis consultas de medicina de familia (antes cuatro), cinco de enfermería (cuatro), una para pediatría (con sala de lactancia y aseo propio), otra para enfermería pediátrica, que es una novedad, y una más polivalente (total 14 consultas), a lo que habrá que sumar una sala de técnicas y curas con cirugía menor (novedad), una sala de procedimientos técnicos (ergometría y espirometría), sala de espera de 140 metros cuadrados y un despacho para trabajador social.

El área de extracciones y radiodiagnóstico, de 118 metros cuadrados, contará con una sala para extracciones analíticas, una sala de rayos X con control anexo y dos boxes (novedad) y sala de espera.

La Unidad de Atención a la Mujer ocupará 115 metros cuadrados en planta segunda, y dispondrá de una consulta de matrona (novedad) con vestidor y aseo, una sala de usos múltiples, un almacén específico, un vestuario adaptado con aseo y ducha y una sala de espera.

Por lo que se refiere a la Unidad de Rehabilitación, se ha previsto en el proyecto definitivo un espacio de 146 metros cuadrados útiles en planta baja, en el que van a ubicarse la consulta del fisioterapeuta, una sala de cinesiterapia y mecanoterapia, tres boxes de tratamiento, almacenes y vestuarios con aseos, así como la correspondiente sala de espera diferenciada.

La Unidad de Salud Bucodental contará con 34 metros cuadrados, con consulta de odontólogo, almacén y sala de espera y la Zona de Salud Pública, de 80 metros cuadrados, dispondrá de dos despachos para veterinarios, otros dos para farmacéuticos (antes uno), un laboratorio y un almacén.

La Atención Continuada ocupará casi 200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, y en ella se ha previsto una consulta, una sala de emergencias polivalente, una sala de técnicas y curas, almacén de urgencias, aseos públicos, seis dormitorios con aseo y sala de estar para el personal.

En cuanto al espacio destinado al equipo de la ambulancia de Soporte Vital, se han previsto 145 metros cuadrados en los que habrá dos dormitorios, sala de estar u office, almacén, garaje y lavadero, zona de descontaminación, vestuarios y aseos.

Por último, la Zona de Servicios tendrá 257 metros cuadrados, en los que ubicarán distintos almacenes -residuos, material de oficina, limpieza-, vestuarios para personal con taquillas y aseos (novedad), instalaciones técnicas, aseos públicos y zona de garaje.