Sanz Marino denuncia las "deficiencias" en la cobertura del 5G y la TDT así como en el despliegue de la fibra

Malestar e inquietud en el Gobierno autonómico con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública por las "deficiencias" existentes ne la comunidad en la cobertura de la tecnología 4G y 5G, así como sobre la extensión de la red de fibra óptica o la Televisión Digital Terrestre (TDT).

Una situación que la Junta considera un "agravio comparativo" con respecto al resto de territorios de la España autonómica, por lo que ofrece su colaboración económica para acabar con esta situación.

Así lo ha puesto de manifiesto este martes el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, durante la reunión de la Mesa de las Telecomunicaciones, donde presentó un informe sobre la situación actual en esta materia y trasladó a sus miembros su decisión de enviar este informe o mapa de cobertura que en algunos casos analiza la situación en cada núcleo de población al Ministerio.

“Somos penúltimos en materia de despliegue de 5G y somos ante penúltimos en despliegue de fibra óptica”, lamentaba Sanz Merino, quien recordaba que el objetivo era llegar a un mínimo de 100 megabits y un máximo de un gigabit.

Según el informe, el 0,11 por ciento de los castellanos y leoneses no tiene 4G todavía en su localidad, esto afecta al once por ciento de los núcleos de población, mientras en 5G el porcentaje de población sin cobertura se eleva al 4,2 por ciento y al 42 por ciento de los poblaciones.

Además, en banda ancha fija, un 23 por ciento de los municipios no tienen acceso a fibra óptica, lo que afecta al siete por ciento de la población.

"Sigue existiendo una brecha digital real en el acceso a la fibra óptica", advierte el consejero, a pesar de que el Ministerio asegura que tiene cubierto ya absolutamente todo el territorio, porque a través de su programa Conecta35, donde no ha llegado con la red fija, utiliza una solución satelital.

Sin embargo, Sanz Merino afirma que esta opción genera “más dificultades” a la hora de poder acceder a los estudios online o a teletrabajar.

Respecto a la telefonía móvil,denuncia que existe un "problema” con el despliegue del 4G y el 5G en la Comunidad y añadió que el informe analiza con detalle la situación en cada núcleo de población. “Creemos que es una carencia. Y en este caso somos los penúltimos en toda España”, dijo para recordar que Castilla y León es la que “peor” resultados tiene del país.

Hasta 2021, la Junta pudo participar en los planes para acabar con la brecha digital derivada de la falta de fibra óptica, si bien, desde entonces y, con la ayuda de fondos europeos, el Gobierno asumió en solitario estas actuaciones, que por otra parte son de su competencia.

De hecho, todavía seis de cada diez pueblos en Soria no tienen fibra óptica o tecnología móvil 4G o 5G, y en el caso de Burgos, es un tercio.

“Aquí tenemos un 23 por ciento de la población desconectada o no totalmente conectada, frente al once por ciento de la media nacional”, señala Sanz Merino para quien así es “muy difícil” cumplir el mandato de la Unión Europea que exige que en 2030 toda la población tenga acceso a un gigabit de fibra óptica y a la tecnología 5G de telefonía móvil.

“Estamos en el año 2025, camino del 2026, más de un cuarto de siglo ya desde que se empezaron a implantar estas tecnologías y lógicamente yo creo que ya ha llegado la hora para que también los vecinos de estos municipios de Castilla y León tengan esas posibilidades”, advierte el consejero, en declaraciones recogidas por Ical.

En cuanto a la TDT, Sanz Merino reclama financiación al Gobierno para adaptar los centros emisores de la Comunidad al nuevo estándar DVB-T2, que permitirá las emisiones en ultra alta definición. De los 800 existentes, 647 son de titularidad autonómica, por lo que la Junta tendrá que invertir unos 35 millones en los próximos años para cumplir con lo previsto en el nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT.

“Lo que no puede esperar el Ministerio es que la Junta tenga que asumirlo también en solitario; tiene que corresponsabilizarse”, finalizbaa el consejero.