Sanz Merino destaca que la Junta “está demostrando con hechos” que la tecnología puede mejorar la vida de las personas

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, clausuró, en la localidad vallisoletana de Fuensaldaña, las Jornadas sobre Inteligencia Artificial en la Administración Pública, destacando el papel de la digitalización como herramienta de cohesión y progreso.

Sanz Merino subrayó que la Junta “está demostrando con hechos que la tecnología puede mejorar la vida de las personas” con iniciativas como la guía Cómo usar la Inteligencia Artificial Generativa en el puesto de trabajo, pionera en España y puesta en marcha a través de la Oficina de Apoyo al Smart Rural, o los cursos del programa CyL Digital, que cada año ofrecen miles de plazas gratuitas para acercar la formación en nuevas tecnologías a todos los rincones de la Comunidad.

El consejero ha puesto en valor la colaboración con la Universidad de Valladolid y el Centro de Inteligencia Artificial, así como la inversión prevista en los Presupuestos de 2026, con 89 millones de euros destinados a impulsar la transformación digital, un 37 por ciento más que en 2024.