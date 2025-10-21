El sector de los cuidados, motor de empleo y bienestar en Castilla y León

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha inaugurado este martes en el espacio Innovación Tecnológico de La Aldehuela, en Zamora, la jornada 'El futuro de la Economía Social y de los Cuidados. El papel de las entidades sociales', donde ha reivindicado la fortaleza de la economía social y los cuidados así como su importante labor como motor de bienestar y creación de empleo.

Un encuentro que forma parte de las actividades precongresuales que se están desarrollando en el marco del II Congreso Internacional de Economía Social, que se celebrará en Salamanca los días 10, 11 y 12 de noviembre, donde la consejera, además, ha refirmado el compromiso de la Junta por un sector que considera "estratégico".

García hacía referencia a los estudios promovidos por la Junta para analizar el impacto social de este sector, que, según decía, demuestran su potencial de generación de empleo en el sector de los cuidados, sobre todo por su alta especialización, concentrando el 32,5 por ciento del empleo en economía social.

La consejera señalaba que estos estudios subrayan también la capacidad del sector para contribuir a la cohesión social y territorial con un elevado porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad y con un 60 por ciento de centros de trabajo ubicados en zonas rurales, fijando población y generando actividad económica.

Por todo ello, señalaba que este compromiso se traduce en un refuerzo presupuestario creciente y destacaba que este año su departamento ha ejecutado o convocado casi 45 millones de euros para el fomento de la economía social mientras el año anterior se invirtieron más de 41 millones de euros en apoyo a las distintas entidades de la economía social, fundamentalmente centros especiales de empleo, lo que permitió mantener el empleo de 6.686 personas con discapacidad y crear 250 nuevos puestos de trabajo.

Además, la consejera recordaba que desde el Servicio Público de Empleo de Castilla y León se ha venido reforzando también la colaboración con las entidades del Tercer Sector y de la economía social, con una inversión que durante este 2025 ha alcanzado los 10 millones de euros a través de iniciativas como los programas mixtos de empleo y formación o los de apoyo al empleo en las entidades sin ánimo de lucro. Dos programas que precisamente tienen abierta la convocatoria de cara al próximo ejercicio 2026.

La jornada celebrada hoy en Zamora bajo el título 'El futuro de la Economía Social y de los Cuidados. El papel de las entidades sociales', está organizada por la Asociación de Entidades Representativas de la Economía Social de Castilla y León (ASECYL) con el apoyo de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

Forma parte de las actividades precongresuales del II Congreso Internacional de Economía Social de Castilla y León, promovido por la Junta y organizado por ASECYL, que se celebrará en Salamanca los días 10, 11 y 12 de noviembre.