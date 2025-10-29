Segundo terremoto sentido por la población junto al embalse de Ricobayo en Zamora

El municipio de Muelas del Pan (Zamora) ha registrado la madrugada de este miércoles un segundo terremoto en dos días que ha sido sentido por la población, aunque sin que se hayan reportado daños, con epicentro a orillas del embalse de Ricobayo.

El segundo seísmo, de magnitud 2,6 y sentido tanto en el municipio de Muelas del Pan como en el Almendra, se ha producido a las 1.44 horas de este martes, al norte de la localidad de Ricobayo y a orillas del embalse, muy cerca de donde se localizó el anterior, según los datos facilitados por el Instituto Geográfico Nacional.

En concreto, este nuevo movimiento de tierra se ha localizado al noroeste del municipio de Muelas del Pan, en unas coordenadas de 41,5507 grados latitud norte y 5,9926 grados longitud oeste, a ras de tierra, sin ninguna profundidad.

El anterior terremoto se registró a las 23.46 horas del pasado lunes, fue de magnitud 1,9, y fue sentido en el municipio de Muelas del Pan.