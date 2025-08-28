Un total de seis personas, tres mujeres y tres hombres, resultaron intoxicadas este miércoles 27 de agosto, pasadas las 21 horas, por el humo, en un incendio en una vivienda del primer piso de un edificio de tres plantas en la calle Juan Ramón Jiménez en la localidad abulense de La Adrada.

El centro de emergencias de Castilla y León 1-1-2 dio aviso del incidente a Guardia Civil, bomberos de Ávila, bomberos de San Martín de Valdeiglesias y a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que envió una UVI móvil, tres ambulancias soporte vital básico y un equipo médico de Sotillo.

En el lugar, el personal sanitario atendió a una mujer de 85 años que fue trasladada en UVI móvil al hospital de Talavaera de la Reina y tres varones de 70, 85 y 45 años y dos féminas de 66 y 75 años, que fueron evacuados en ambulancias soporte vital básico al centro de salud de Sotillo.