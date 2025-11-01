Seminci dice adiós a su 70ª edición con un álbum del cine de autor y David Trueba como broche final

El Teatro Calderón se vistió con sus mejores galas, a partir de las 20 horas, para cerrar la 70ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). Tras ocho días del mejor cine de autor, los protagonistas de esta edición, galardonados, homenajeados, jurados e invitados disfrutaron de una gala de clausura, un poco ensombrecida por la interminente lluvia que protagonizó la jornada.

Las presentadoras de la ceremonia, Elena Sánchez y Llum Barrera, junto al grupo musical La La Love You, fueron las encargadas de poner diversión y entretenimiento a la noche, y de presentar a premiados y al equipo de la película con la que se clausurará la 70ª edición, “Siempre es invierno”. Junto al director, David Trueba, subieron al escenario el equipo de intérpretes, formado por David Verdaguer, Isabelle Renaud, Amaia Salamanca, Carla Nieto, Jon Arias, Alba Ribas, Ana Miñana, Elsy Gómez y Vito Sanz, y los productores Edmon Roch (Ikiru Films) y Rosa Pérez (Atresmediacine).

Antes, a partir de las 18:30, dio la bienvenida a los invitados el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez Cuadrillero, acompañados del director de Seminci, José Luis Cienfuegos.

También acudió Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León; Jacinto Canales, subdelegado del Gobierno; Mar Sancho, viceconsejera de Acción Cultural; Víctor Alonso Monte, vicepresidente de la Diputación de Valladolid;Raquel Alonso, delegada territorial de Valladolid; Irene Carvajal, concejala de Educación y Cultura; Inmaculada Martínez, directora de Promoción Cultural; Antonio Largo Cabrerizo, rector de la Universidad de Valladolid; David García, rector de la UEMC, y Rebeca San José, vicerrectora de Comunicación, Cultura y Deporte UVa,

Entre los invitados a la gala, también se encontraban los actores Ivana Baquero, Rubén Ochandiano, Fernando Cayo, Isaki La Cuesta, Álvaro Cervantes y Ángela Cervantes, el director y productor Albert Serra, la directora y productora Nata Moreno, y la artista Alondra Bentley.

La gala de clausura concluyó con la entrega de los galardones, y el broche de oro lo puso el estreno de “Siempre es invierno”, de David Trueba, que gustó, y mucho a los asistentes. De esta forma la 70 edición de la Seminci cerró el telón hasta el próximo año, con un gran éxito de participación y de público, y la vida que ha dado el certamen, una vez más, a la capital vallisoletana.