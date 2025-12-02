Acceso

Siga en directo el desayuno informativo de Alfonso Fernández Mañueco en LA RAZÓN

El presidente de la Junta de Castilla y León tratará los principales asuntos de actualidad

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, protagoniza esta mañana en un desayuno informativo en LA RAZÓN.

Durante el encuentro, que se celebrará a partir de las 09:30 en la sede de nuestro periódico, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena,17, el dirigente popular tratará tanto los principales asuntos de la actualidad política y económica de nuestro país, como el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo Garcia, como los temas que afectan a la región que preside.

Tras su discurso, Fernández Mañueco responderá a las preguntas de Santiago González, director general de Antena 3 noticias; Julián Cabrera, director de informativos de Onda Cero; Ángela Vera, periodista de La Sexta y Carmen Morodo subdirectora de LA RAZÓN.

