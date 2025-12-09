El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha visitado hoy el Punto de asistencia en materia de registros de Aranda de Duero, en Burgos, donde ha puesto en valor las políticas de atención al ciudadano de la Junta de Castilla y León, así como la labor que día a día realizan los empleados públicos que trabajan en las 214 oficinas de asistencia de la Junta. En la visita le ha acompañado la directora general de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios, Sonsoles Sánchez-Reyes.

En palabras del consejero, “consideramos la atención al ciudadano un compromiso esencial y reconocemos el esfuerzo de nuestros empleados públicos, que trabajan cada día para que los ciudadanos puedan realizar sus gestiones con facilidad y sin desplazamientos innecesarios”.

Para valorar en su justa medida la importante labor que realizan estas oficinas autonómicas, cabe decir que, durante la presente legislatura, han gestionado cerca de 9 millones de documentos a través de su registro electrónico. De ellos, casi 6 millones corresponden a documentos de entrada, presentados por los ciudadanos, y cerca de 3 millones a documentos de salida, es decir, enviados electrónicamente a los ciudadanos.

Las encuestas de satisfacción anuales respondidas por los usuarios otorgan a las oficinas de atención al ciudadano de la Junta una puntuación superior al 9,5 sobre 10, un resultado que impulsa a la Administración autonmómica a seguir mejorando, ampliando recursos y modernizando sus servicios para que la experiencia de los ciudadanos sea cada vez más sencilla, útil y cercana. Prueba de ello es que las políticas en materia de Atención al Ciudadano han experimentado un crecimiento presupuestario del 16 % a lo largo de la legislatura, hasta llegar a los 4,4 millones de euros en 2025.

En este sentido, la Junta de Castilla y León presta un especial interés a la modernización constante de este servicio público, que en los últimos años ha incluido la implantación de nuevas herramientas digitales, como la aplicación OF@R, que permite conocer la ubicación, los horarios y los servicios de cada oficina de manera sencilla desde dispositivos móviles o web. Además, se ha reforzado la atención del Servicio telefónico de Atención al Ciudadano 012, incorporando correo electrónico, chat y perfiles en redes sociales, y se ha desarrollado el Plan de Expansión Rural, ampliando este servicio para ofrecer información municipal a los vecinos de más de 450 pueblos de la Comunidad.

La simplificación administrativa: una política prioritaria

Durante los últimos años, la simplificación de los procedimientos administrativos ha sido una de las prioridades de la Junta de Castilla y León en el ámbito de la atención al ciudadano, con la eliminación de cargas burocráticas innecesarias y el uso de herramientas, por parte de las oficinas de asistencia autonómicas, que permiten a la Administración obtener directamente la información que necesita, evitando que los ciudadanos tengan que presentar cada año más de 7 millones de documentos.

Este sistema, llamado ‘Plataforma de Intermediación de Datos’, permite establecer colaboraciones con otros organismos, de tal forma que la Junta, previa autorización del usuario, pueda consultar datos en poder de otros organismos, como fotocopias del DNI, certificados de empadronamiento, títulos de familia numerosa, cobro de prestaciones de desempleo o de pensiones, o justificaciones de estar al corriente de pagos con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. De esta forma, el ciudadano no tendrá que presentar estos documentos de forma recurrente, con los beneficios de tiempo, de comodidad y económicos correspondientes.

Durante esta legislatura se ha puesto a disposición de los gestores de procedimientos 17 nuevos servicios de intermediación de este tipo, alcanzando un total de 73 organismos con los que la Junta ya puede compartir información.

Además, gracias a otro sistema diferente, llamado ‘Sistema de Interconexión Registral’, la Junta de Castilla y León puede recibir la información que los ciudadanos hayan presentado en otras administraciones públicas adscritas al sistema y que vaya destinada a la Administración autonómica. Esta utilidad permite a los ciudadanos presentar en las oficinas de la Junta documentación destinada a otras administraciones públicas, como la administración local o la Administración General del Estado.

Dicho sistema es especialmente utilizado por los ciudadanos para presentar documentación referente a la solicitud de ayudas para la vivienda, para recibir asistencia por parte de los Servicios Sociales o para participar en procesos selectivos de empleo público de otras administraciones.

Por otro lado, y en un ámbito más general, la Junta ha firmado protocolos de colaboración con distintos agentes de la sociedad civil para agilizar trámites y garantizar un funcionamiento más fácil y transparente de la Administración autonómica. Estos protocolos se han materializado en 2025 en un Acuerdo de la Junta de Castilla y León que recoge 54 medidas para la eliminación de la burocracia, con un ahorro estimado para los castellanos y leoneses de más de 24,6 millones de euros al año.

La calidad de los servicios y la evaluación de las políticas públicas han sido otros pilares de la legislatura. Se han aprobado Planes de Actuación anuales para mejorar la calidad de los servicios públicos, con una ejecución de alrededor del 90 %. Además, se ha formado a 265 empleados públicos pertenecientes a los 25 Grupos de Innovación y Mejora constituidos en diferentes órganos de la Administración. Estos empleados tienen el importante objetivo de aprobar y evaluar las Cartas de Servicios, documentos que recogen los compromisos de calidad que adquieren los empleados públicos con la ciudadanía. Del mismo modo, se han atendido más de 6.000 sugerencias de las personas que hacen uso de los servicios de Atención al Ciudadano. González Gago ha subrayado que “la evaluación y la mejora continua de la calidad de los servicios son esenciales para que la Administración se adapte a las necesidades reales de los ciudadanos”.

Punto de asistencia en Aranda de Duero

El Punto de asistencia en materia de registros de Aranda de Duero es uno de los principales de Castilla y León por la diversidad de materias que gestiona y la cualificación de su personal. En 2024 atendió a casi 9.300 personas y en lo que va de 2025 ya ha superado los 10.600 asientos de entrada. Su actividad registral de intercambio con otras administraciones representa una parte importante de su trabajo, facilitando la gestión de documentos a los vecinos de Aranda y de los municipios cercanos.