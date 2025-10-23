La solidaridad de los segovianos llega a cinco coletivos de la ciudad

El alcalde de Segovia, José Mazarías, acompañado por el concejal de Festejos Patronales, Gabriel Cobos, ha hecho entrega de los cheques correspondientes a la recaudación obtenida con la venta de los pañuelos de las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro 2025 y de la campaña de vasos reutilizables, dos iniciativas que combinan un marcado carácter festivo, social y de concienciación ciudadana. En total, se han repartido 7.979 euros entre cinco asociaciones y entidades segovianas.

La Asociación Española Contra el Cáncer, Down Segovia y Fibromialgia Segovia han recibido cada una un cheque por valor de 1.823 euros, procedente de la campaña de venta de pañuelos durante las Ferias y Fiestas de este año. En total, se vendieron 2.735 pañuelos, lo que supone 1.035 más que en 2024, y una recaudación global de 5.470 euros.

Mazarías ha agradecido y puesto en valor la labor de coordinación de la plataforma del Voluntariado y la de los voluntarios de estas tres asociaciones, ya que fueron ellos quienes se encargaron de la venta de los pañuelos durante los actos centrales de las fiestas. El regidor ha destacado que, mientras muchos disfrutaban de la celebración, estos voluntarios dedicaban su tiempo y esfuerzo a recaudar fondos destinados a los proyectos de sus respectivas entidades.

Campaña “Cuida tu entorno” de vasos reutilizables

Por otro lado, dentro de la campaña de vasos reutilizables “Cuida tu entorno. Fiestas Segovia 2025”, impulsada por el área de Sostenibilidad Ambiental, se han recaudado 6.765 euros, cantidad que corresponde al dinero no reclamado por los usuarios de la fianza de los recipientes, 1 euro por cada vaso.

Los beneficiarios de esta iniciativa han sido este año Los Hermanos de la Cruz Blanca y la Asociación Amigos de la Jardinería de Segovia, que han recibido sendos cheques por valor de 1.250 euros; el resto se reinvertirá en la compra de más vasos retornables para continuar con este tipo de iniciativas.

El objetivo de esta actividad, que se puso en marcha por primera vez en 2018, es reducir la generación de residuos de plásticos durante la celebración de los eventos al aire libre que se celebran en la ciudad, reducir la huella de carbono, tener unas fiestas más sostenibles, y al mismo tiempo ayudar a las diferentes asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan en diferentes ámbitos de la ciudad.

Ante los discretos resultados de años anteriores, el pasado año, el área que dirige Gabriel Cobos reforzó la campaña para lograr una mayor implicación de la población, contando con la colaboración de HOTUSE, FESTUR, establecimientos de hostelería de la plaza Mayor y de las calles aledañas y varias empresas. Se aumentó el número de vasos, superando los 15.000 y se ofrecieron dos diseños diferentes.

Además de cumplirse los fines de la campaña, el cambio está dando resultado y se ha pasado de una recaudación que no llegaba a los 200 euros en el 2023 a superar los 6.000 euros.