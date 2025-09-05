Somos Hijolusa se une a la Cultural y Deportiva Leonesa como patrocinador oficial en una temporada histórica

La empresa leonesa Somos Hijolusa, referente nacional en el sector agroalimentario, refuerza su compromiso con el deporte leonés a través de un acuerdo de patrocinio con la Cultural y Deportiva Leonesa para la temporada 2025-2026, en la que el club centenario compite en la Liga Hypermotion (2ª División).

El acuerdo ha sido firmado por los presidentes de Somos Hijolusa, José L. Gómez y Carlos Gómez, junto con Natichu Alvarado, consejera ejecutiva de la Cultural y Deportiva Leonesa. Como parte de esta colaboración, la marca Somos Hijolusa estará presente no solo en las instalaciones del Reino de León, sino también en las equipaciones del primer equipo, concretamente en los pantalones de juego.

“Para nosotros, como empresa leonesa, es un orgullo estar al lado de la Cultural en un momento tan especial de su historia. Compartimos con el club valores como el esfuerzo, la dedicación y el compromiso con nuestra tierra”, han declarado José L. y Carlos Gómez, presidentes de Somos Hijolusa.

Por su parte, Natichu Alvarado destacó: “Contar con el apoyo de una empresa tan arraigada en León como Somos Hijolusa supone un respaldo muy importante para el club y para todos los que formamos parte de la Cultu”.

Este patrocinio refuerza la estrecha relación de Somos Hijolusa con el deporte leonés, como parte de su compromiso con un estilo de vida saludable y con el desarrollo social y deportivo de la provincia.

Con sede en León, Somos Hijolusa es un grupo empresarial líder en el sector agroalimentario, reconocido por su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la responsabilidad social. Su apoyo al deporte se enmarca dentro de una filosofía que impulsa la vida activa y los valores de superación y trabajo en equipo. El Consejo Superior de Deportes (CSD) ya reconoció a Hijolusa como una de las empresas nacionales que colabora con el deporte de base, reafirmando su papel como referente del patrocinio deportivo en España.