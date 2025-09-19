El PP de Soria arranca el curso político con un mensaje de unidad y compromiso con la provincia

El Partido Popular (PP) de Soria arrancó el curso político con la reunión de la Junta Directiva Provincial en la que el presidente del partido en Soria, Benito Serrano, y el secretario autonómico, Francisco Vázquez, coincidieron en la necesidad de reforzar la unidad interna y de seguir trabajando por la educación, la calidad de los servicios públicos esenciales y el apoyo a las familias, autónomos y empresas de la provincia.

Según fuentes populares, el presidente provincial del PP de Soria, Benito Serrano, abrió la reunión agradeciendo la presencia de todos los miembros de la Junta Directiva Provincial y, en especial, la de Francisco Vázquez, “cuyo respaldo demuestra una vez más el compromiso del PP de Castilla y León con Soria”, ha explicado.

Serrano recordó que el Partido Popular “trabaja con rigor desde las administraciones donde gobierna o desde la oposición, siempre con propuestas para dar solución a los problemas reales que afectan a los sorianos y frente a los que el Gobierno de España da la espalda”. Además, insistió en que desde Soria “se defenderán siempre los intereses de la provincia, exigiendo igualdad con el resto de los territorios”.

Durante su intervención, el presidente provincial destacó el respaldo que los sorianos han mostrado en las últimas citas electorales con una mayoría absoluta en la Diputación Provincial en las elecciones municipales, siendo también la lista más votada en las elecciones generales y europeas.

“Estoy seguro de que los sorianos volverán a respaldar con mayoría el proyecto de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León, un proyecto que hace de nuestra comunidad un referente en educación, servicios sociales, atención a la dependencia, vivienda, empleo e industria, todo ello bajando los impuestos y mejorando los servicios”, afirmó Serrano.

Por su parte, Francisco Vázquez puso el foco en la gestión eficaz del Partido Popular para continuar con el compromiso de Alfonso Fernández Mañueco de garantizar la calidad de los servicios públicos y continuar ofreciendo oportunidades de futuro en la Región.

“Solo desde el trabajo directo con las personas podremos fortalecer este proyecto y ofrecer la estabilidad que merece Castilla y León. Somos líderes en el desarrollo de medidas que favorecen a familias, autónomos y empresas y que generan empleo”. Asimismo, insistió que “el modelo económico de Castilla y León es un referente en cuanto a crecimiento e impuestos bajos”.

Con este acto, el PP de Soria da inicio al curso político, centrando sus prioridades en la defensa de la provincia y en el refuerzo del proyecto de gobierno liderado por Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León.