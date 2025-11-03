Soria ¡YA! consigue el apoyo de las Cortes para solicitar dotar de desfibriladores en los vehículos de la Guardia Civil de Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León han aprobado hoy la proposición no de ley (PNL) presentada por Soria ¡YA! y defendida por la procuradora soriana Vanessa García, para que los vehículos de la Guardia Civil destinados a patrullas de seguridad ciudadana y tráfico cuenten con desfibriladores semiautomáticos externos (DESA) y los agentes reciban la formación necesaria para su uso.

Soria ¡YA! celebra que la iniciativa haya sido respaldada por todos los grupos parlamentarios, salvo la abstención del PSOE, y confía en que la Junta actúe con rapidez para alcanzar un acuerdo con el Ministerio del Interior y hacer efectiva esta medida que convertirá a Castilla y León en una comunidad más cardioprotegida, también en el medio rural.

Durante su intervención, García ha recordado que en España se producen más de 24.500 paradas cardiorrespiratorias extrahospitalarias cada año, y que la supervivencia puede aumentar del 10% al 50% si la desfibrilación se aplica en los primeros minutos. «Estamos hablando de vidas que pueden salvarse, especialmente en una comunidad extensa y envejecida como Castilla y León, donde los tiempos de respuesta pueden ser más largos», ha señalado.

La procuradora de Soria ¡YA! ha subrayado que la dispersión poblacional y la falta de infraestructuras sanitarias en amplias zonas rurales hacen imprescindible dotar a los primeros intervinientes de medios eficaces. «La Guardia Civil suele ser la primera en llegar a un accidente o a una emergencia médica en carreteras y pueblos. Si no tienen un desfibrilador, la diferencia entre vivir o morir puede depender de un golpe de suerte. Y eso no es aceptable», ha afirmado.

García también ha insistido en la necesidad de acompañar la dotación de los equipos con formación y mantenimiento continuado, recordando que otras comunidades autónomas ya han avanzado en este sentido. «Se trata de responsabilidad y salud pública. La política también se mide en minutos, y en una parada cardiaca esos minutos determinan el destino de una persona», ha concluido.

Próximas PNL que defenderá Soria ¡YA! en las Cortes

Durante esta semana Soria ¡YA! llevará a las Cortes otras cuatro proposiciones no de ley, esta vez, en las comisiones de Medio Ambiente, Movilidad y Sanidad. El martes estarán centradas en la creación de un Centro de Interpretación de la Trufa en Abejar y la recuperación de la Laguna de Conquezuela. El miércoles se pedirá la mejora de la señalización en las carreteras dependientes de la Junta de Castilla y León. Y finalmente, el jueves, la plataforma insistirá en la necesidad de alcanzar un gran pacto autonómico por la sanidad pública.

Creación de un Centro de Interpretación de la Trufa en Abejar

Con esta iniciativa, Soria ¡YA! propondrá la creación de un Centro de Interpretación de la Trufa Negra en Abejar que actúe como espacio de referencia para la divulgación, la formación y la promoción turística del sector trufero. El centro incluiría zonas

expositivas, formativas y una plantación experimental, integrándose en la oferta agroalimentaria y turística de Castilla y León. Soria ¡YA! subraya que este proyecto reforzaría el liderazgo internacional de la comarca de Pinares en la producción y comercialización de la trufa negra.

La plataforma recuerda que en el año 2019, el Ayuntamiento de Abejar ya impulsó la creación de un Centro de Interpretación de la Trufa en el antiguo secadero de piñas, con una plantación experimental de cinco hectáreas. En opinión de Soria ¡YA!, este centro no solo habría permitido divulgar el valor gastronómico y cultural de la trufa negra, sino que también hubiera servido como un punto de referencia para visitantes, estructurando las múltiples propuestas turísticas existentes y promoviendo el desarrollo rural.

Recuperación de la Laguna de Conquezuela

Esta segunda PNL instará a la Junta a restaurar y regenerar el ecosistema natural de la Laguna de Conquezuela, en el municipio soriano de Miño de Medinaceli, desecada en 1959 por la concentración parcelaria. Soria ¡YA! propone recuperar su masa de agua original, incorporarla al dominio público hidráulico y habilitar observatorios y señalización para su uso público y educativo