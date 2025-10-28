Suárez-Quiñones: “La Junta desarrolla una acción decidida e intensa para favorecer el asentamiento de los jóvenes”

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, recalcó hoy que la vivienda es “una máxima preocupación” de la ciudadanía y que la Junta de Castilla y León “tiene una acción decidida e intensa para favorecer el asentamiento” de los jóvenes.

“Hay que empezar por que tengan su proyecto de vida asentado en una vivienda, sea vía compra o vía alquiler. Y en eso estamos, con más de 3.000 viviendas que estamos promoviendo, rehabilitando y construyendo en Castilla y León”, subrayó.

Suárez-Quiñones hizo estas declaraciones en el número 12 de la calle Burgos, en la capital zamorana, donde acudió para visitar las obras de las viviendas colaborativas destinadas a ser alquiladas por jóvenes. “Hace unos meses, se entregaron 16 llaves de 16 viviendas rehabilitadas de las casas de camineros, que ahora se complementa con estas 42, que forman parte de un conjunto de unas mil que estamos haciendo”, explicó.

“Tienen la característica de estar en régimen de ‘cohousing’, es decir, viviendas individuales de 60 metros cuadrados para jóvenes con servicios compartidos”, añadió, en referencia al "‘coworking’, ‘coliving’, lavandería y vending”, enumeró.

De esta forma, los jóvenes comparten espacios comunes y disponen de viviendas construidas “con la máxima calidad”, de poco consumo energético, con un sistema de calificación sostenible y caldera central con biomasa. “Una vez terminadas las viviendas, habrá un sorteo ante notario de las peticiones que haya para su arrendamiento, con un arrendamiento bonificado, un módico precio, muy por debajo del de mercado, para favorecer la llamada de los jóvenes y su asentamiento en Zamora”, destacó.

La obra tiene que estar terminada antes del 30 de junio de 2026, porque un 37 por ciento de la financiación procede de fondos europeos Next Generation, que deben estar ejecutados antes de esa fecha. “Después, habrá unos trámites que hay que completar ante notario, entrega de llaves, con lo cual, esperemos que el año que viene ya puedan entrar a vivir las personas y las familias jóvenes que vengan aquí”, indicó.

Las viviendas forman parte de un conjunto de 123 y algunas ya están entregadas, como las de camineros de la capital zamorana, Santa Cristina de la Polvorosa, Puebla de Sanabria y las que están en ejecución en Benavente.

“Pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a hacer más viviendas en Zamora, que las necesita por la propia pujanza de la ciudad y porque también está el cuartel de Monte la Reina, en Toro”, aseguró.

“Por eso hablamos tanto con el Ayuntamiento de Zamora, en esa promoción que dice que está parada y que vamos a rescatar y poner en servicio, como con el Ayuntamiento de Toro, para que tenga también vivienda y la solución residencial, la demanda de vivienda que va a haber de forma ordinaria y por la efectividad del cuartel de Monte la Reina”, detalló.

250 viviendas más

El consejero anunció que la Junta trabaja en otros proyectos para, al menos, 250 viviendas, aparte de Zamora y de Toro, en Castrogonzalo, Villalpando, Alcañices, Trabazos, Moraleja del Vino y Manganeses de la Polvorosa. “Todos sus emplazamientos van a tener también respuesta de vivienda por parte de la Junta de Castilla y León para asentar a jóvenes y a población en general, en el mundo rural. Creo que es una labor conjunta de las administraciones para dar respuesta a una intensa demanda social”, recalcó.

Por otra parte, Suárez-Quiñones anunció también que mañana miércoles, 29 de octubre, se licitarán sendas depuradoras de aguas residuales en Manganeses de la Polvorosa y en El Pego, con una inversión superior a 810.000 euros.