Tecnología avanzada y sostenible para iluminar el medio rural zamorano

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha visitado hoy el muncipio zamorano de Villalpando con motivo de la recepción oficial de las obras de renovación del alumbrado público, ejecutadas dentro del Programa DUS 5000 (Desarrollo Urbano Sostenible), financiado con fondos europeos.

Esta actuación forma parte del Proyecto de Renovación de las Instalaciones de Alumbrado Público de la Provincia de Zamora-Zona 2, impulsado por la institución provincial en colaboración con los ayuntamientos, que tiene como finalidad la mejora de la eficiencia energética, así como reducir las emisiones contaminantes y optimizar el gasto público mediante tecnología más avanzada y sostenible.

El proyecto ha consistido en la sustitución integral de 673 luminarias- que eran de vapor de mercurio, vapor de sodio y halogenuros metálicos-, por modelos de tecnología LED de alta eficiencia energética, la reforma y adecuación de nueve centros de mando, y la implantación de un sistema de telegestión punto a punto que permite controlar y regular cada punto de luz de forma remota, optimizando el consumo eléctrico y facilitando las labores de mantenimiento.

Durante la ejecución, se han realizado los ajustes necesarios para garantizar una iluminación homogénea y adaptada a cada entorno urbano, además de la modernización de las instalaciones eléctricas para cumplir con la normativa vigente. Los centros de mando se han reorganizado para mejorar su operatividad, incluyendo la unificación de los centros 2 y 6 en una única instalación.

La inversión supera los 346.000 euros, con una baja del 28 por ciento en la adjudicación por importe de alrededor de 60.000 euros. Además, gracias a esta intervención se estima una reducción del consumo en torno al 70 por ciento al pasar de una potencia instalada de 103.443 kW antes de la intervención a 30.96 kW después de la intervención, lo que supondrá un importante ahorro económico para el Ayuntamiento de Villalpando y una disminución significativa de las emisiones de CO₂.

"Estas actuaciones permitirán mejorar la calidad de la iluminación, contribuyen a la sostenibilidad ambiental, a la modernización de los servicios públicos locales y a la mejora de la calidad de vida en el medio rural zamorano", destacaba Faúndez durante la visita a Villapando.

Asimismo, aseguraba que la renovación del alumbrado público del municipio es un nuevo ejemplo del compromiso de la Diputación con la eficiencia energética y la sostenibilidad. "Este tipo de inversiones no solo reducen el gasto municipal, sino que también mejoran la seguridad, el confort y la imagen de nuestros pueblos”, afirmaba.

El alcalde de Villalpando, José Emiliano de la Puente Mazariegos, por su parte, agradecía el apoyo de la Diputación de Zamora y de los fondos europeos, y añadía que esta inversión supone una mejora muy importante para la localidad, "tanto en términos de ahorro y sostenibilidad como de modernización de los servicios públicos”.