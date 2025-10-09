«Tierra de Sabor» será el «alma» de la selección española de fútbol

La marca agroalimentaria «Tierra de Sabor» ya es el «alma» de la selección española de fútbol, Y lo será durante los próximos tres años, concretamente hasta agosto de 2028. Un patrocinio que era presentado en Las Rozas, en un acto multitudinario y donde se pudo disfrutar de las excelencias culinarias de Castilla y León, y donde el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presentaba las bondades del «corazón amarillo», junto con el presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, y los padrinos y jugadores del combinado nacional, Jorge de Frutos y Unai Simón. Un patrocinio que se verá reflejado en los próximos compromisos de la selección, contra Georgia en Elche y ante Bulgaria en la propia Valladolid.

Fernández Mañueco junto a Rafael Louzán Juan Lázaro/Ical

«Cuando uno habla de excelencia, como es el caso de «Tierra de Sabor», hablamos también de ir de la mano de los mejores, y la selección, tanto la femenina como la masculina, es de lo mejor que tenemos en este país», destacaba Fernández Mañueco ante un auditorio lleno de productores y empresarios relacionados con la marca castellano y leonesa y donde también se encontraban presentes la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, y el presidente de la Federación de Fútbol Castellano y Leonesa, Marcelino Maté. Fernández Mañueco apuntaba que «la marca ‘Tierra de Sabor’ se ha convertido por derecho propio en la punta de lanza y la vanguardia de lo mejor que tenemos. Da confianza, seguridad y excelencia a los consumidores, cualidades que también nos da la selección a los aficionados al fútbol. Este acuerdo nace porque Castilla y León es el corazón de España pero también quiere ser el alma de la selección».

«Es un orgullo que la selección española pueda promocionar los productos de una tierra como Castilla y León, tanto por ese sector agroalimentario tan potente que tiene, como por la actividad deportiva de esa comunidad, que cuenta con más de 53.000 licencias relacionadas con el fútbol», señalaba en su intervención el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y «aunque ahora ya no hay que salir a buscar patrocinadores, porque vienen solos, siempre es importante que vengan a nosotros los productos españoles, por que la selección es también ‘Marca España’. Y que venga toda una tierra como Castilla y León nos llena de orgullo», indicaba.

Después fue el turno de los dos jugadores, ambos vinculados a tierras castellano y leonesas. Jorge de Frutos, actual jugador del Rayo Vallecano, y natural de Navales de Enmedio (Segovia) y Unai Simón, del Athletic de Bilbao, y cuya familia paterna es de la localidad zamorana de San Marcial. «Para mí es un orgullo representar a Segovia y a Castilla y León», apuntaba el delantero de Rayo. Incluso el portero del Athletic llegó a invitar a los presentes a parar en su pueblo y degustar el vino «que aún sigue haciendo mi abuelo cada año».

Más de 900 empresas

Este acuerdo forma parte del impulso por parte de la Junta de un plan estratégico de ‘«Tierra de Sabor». El objetivo es ampliar la presencia, la notoriedad y la difusión de esta marca de garantía, que agrupa a 900 empresas y más de 6.000 productos de calidad de la región, contribuyendo a crear oportunidades, riqueza y empleo. Con este patrocinio, se busca aprovechar la visibilidad y el seguimiento del fútbol para reforzar la proyección nacional e internacional de Castilla y León y de su sector agroalimentario.