Todos los Santos en Castilla y León: Horario de cementerios y líneas de autobuses

Llega una de las fechas más señaladas y emotivas del calendario anual. La festividad de Todos los Santos que este año cae en sábado. Y debido a ello, la afluencia durante las próximas horas a los cementerios de toda la comunidad va a ser bastante amplia. Un momento íntimo y esperado para recordar a los más allegados y llevarles flores en una jornada tan señalada.

Es por este motivo y previendo el aluvión de personas que se van a desplazar a los camposantos en las próximas horas, los distintos ayuntamientos han ampliado el horario de visitas además de reforzar los servicios de autobuses para desplazarse hasta los respectivos lugares. A continuación detallamos estos datos en las nueve capitales de Castilla y León:

Ávila

El horario del cementerio abulense para este sábado, 1 de noviembre, será de 9,30 a 18,30 horas.

Para ello se pondrá en marcha un servicio especial que unirá el entorno de la Plaza San Nicolás con el camposanto abulense,

Burgos

Se espera una gran aglomeración de gente a lo largo de las próximas horas en el cementerio municipal San José de la capital burgalesa. El horario es desde las 8 de la mañana hasta las 19,30 este viernes y sábado.

El Ayuntamiento ha reforzado las líneas de autobuses con tres líneas que parten desde la Plaza de España, la Carretera de Arcos y Gamonal este viernes y sábado, con frecuencia cada 20 minutos en el primero de los casos y cada 60 minutos en los otros dos.

León

Desde este viernes y hasta el domingo se amplía el horario del cementerio que estará abierto desde las 9 horas hasta las 18,30. Las misas tendrán lugar mañana sánado a las 12 y a las 17 horas y el domingo a las 17 horas.

También habrá un dispositivo especial en la línea de autobuses. La línea que une la plaza Juan de Austria con el cementerio estará operativa desde hoy a partir de las diez de la mañana, con frecuencia cada 60 minutos a excepción del sábado que será de 30 minutos. Respecto a la línea que sale desde la glorieta de Carlos Pinilla, comenzarán a las 10 de la mañana, cada hora, excepto el sábado que será cada media hora.

Palencia

Hasta el 2 de noviembre el horario del Cementerio de Nuestra Señora de Los Ángeles será desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas. A partir del lunes el cierre será a las 18 horas.

El servicio especial de autobuses estará disponible los días 31 de octubre y 2 de noviembre con frecuencias cada hora y salidas de la Plaza de León hacia el cementerio. Su horario será de 9 a 13 y de 15 a 19 horas.

El sábado, 1 de noviembre, con una frecuencia de 15 minutos con salidas desde la Plaza de León desde las 09:00 a las 18:45 horas ininterrumpidamente.

Salamanca

El horario del cementerio será este sábado desde las 8,30 hasta las 19,30.

Se refuerzan los horarios de la línea 4 para llegar hasta el camposanto.

Segovia

El horario especial para el Cementerio Municipal de Segovia con motivo de Todos los Santos es de 8:00 a 19:00 horas, de forma ininterrumpida, desde el 27 de octubre hasta el 2 de noviembre. Después de esta fecha, el cementerio volverá a su horario habitual de invierno.

Para llegar al cementerio desde la ciudad hay que coger la línea 1 de Avanza, con un trayecto que dura alrededor de 20 minutos,

Soria

El cementerio abrirá sus puertas durante todo el fin de semana desde las nueve de la mañana hasta las 18,15 horas.

Se amplía el horario de autobús y la línea Circular estará operativa desde las 8,50 hasta las 19,50. Además, la línea 1 también hará parada en el camposanto.

Valladolid

Se amplía el horario de 8 de la mañana hasta las 18 horas en los dos cementerios de la capital vallisoletana, tanto el viernes como el sábado. El de Puente Duero estará abierto de 9 a 18 horas.

Respecto a las líneas de autobuses, estarán operativas la 1 y la 2 y se pondrán lanzaderas que saldrán desde Fuente Dorada respecto al cementerio del Carmen. El viernes la lanzadera será cada 60 minutos y el sábado cada 15. Para las Contiendas, la línea 3 y también una lanzadera desde el Poniente cada media hora. En cuanto a Puente Duero, la línea 18 y 19 el viernes y el 1 de noviembre la 19.

Zamora

La capital zamorana es una de las localidades donde con más fervor se vive esta festividad. El horario para este 1 de noviembre del cementerio municipal será desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas.

Y como consecuencia de ellos se refuerza la línea de autobuses número 2, con frecuencias cada 15 minutos.