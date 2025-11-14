Un total de 56 socorristas de Castilla y León en el VI Campeonato de España de Distancias Cortas de Salvamento y Socorrismo

Un total de 56 socorristas de Castilla y León competirán en la VI Spanish Short Course Championship / Campeonato de España de Distancias Cortas de Salvamento y Socorrismo, de las categorías juvenil, júnior y absoluta, que se celebrará durante los días 15 y 16 de noviembre en la Piscina Cubierta Municipal Fuente de la Niña, en Guadalajara.

La sexta edición de este evento contará con la presencia de un total de 403 socorristas, pertenecientes a trece comunidades autónomas y 46 clubes, consolidándose como una de las competiciones más destacas del calendario nacional, según ha hecho público la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS).

Castilla y León contará con 23 socorristas de la categoría juvenil, 20 de la júnior y 13 de la absoluta en representación de seis provincias y ocho clubes deportivos: C.D. Cisne SOS (Ávila), C.D. Salvamento León y C.D. SOS La Bañeza (León), C.D. Oca SOS (Palencia), C.D. 27 Grados (Soria), C.D. Unión Esgueva SOSVA y C.M.V (Valladolid); y C.S.S. Benavente (Zamora). Teniendo en cuenta el conjunto de la participación de la comunidad autónoma, las socorristas femeninas constituyen el 58,9% (33 inscritas).

Durante la primera jornada de competición se disputarán las eliminatorias y finales de las pruebas de 50 metros natación con obstáculos, 4x25 metros natación con obstáculos, 50 metros socorrista, 50 metros combinada de salvamento y 4x25 metros relevo socorrista mixto. En la segunda jornada se realizarán las eliminatorias y finales de las pruebas 100 metros supersocorrista, 25 metros remolque de maniquí, 4x12,5 metros remolque de maniquí, 50 metros remolque de maniquí con aletas y 4x25 metros relevo combinado.

La próxima cita en el calendario de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León (FECLESS), de las categorías juvenil, júnior y absoluta, será la primera Jornada de Liga Española de Clubes, que se celebrará el 23 de noviembre en la Piscina del Centro Especializado de Alto Rendimiento Río Esgueva de Valladolid.