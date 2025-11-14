Un total de 60 equipos y 1.200 sanitarios trabajan en la mejora “continua” de la calidad asistencial

Un total de 60 equipos y 1.200 sanitarios trabajan actualmente en la mejora “continua” de la calidad asistencial en Castilla y León, tal y como puso hoy de manifiesto el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, durante la clausura de las I Jornadas de Reconocimiento Sacyl Excelente, una herramienta que reconoce las iniciativas puestas en marcha por los profesionales del sector para avanzar en mejoras en la sanidad autonómica.

“Son muchos los que están involucrados en la cultura de la calidad y poco a poco vamos a ir extendiéndola a toda la organización. Porque uno de los aspectos más importantes es prestar la asistencia sanitaria de calidad y es trabajar en que nuestro servicio de salud mejore de modo continuo la calidad que se presta”, precisó el consejero, durante un acto que consideró que “gran importancia” para la Administración, los sanitarios y los usuarios del sistema.

Por ese motivo, las distinciones de Sacyl Excelente reconoció este viernes a seis equipos de Atención Primaria y 16 servicios hospitalarios que han trabajado a lo largo de este 2025 en esa mejora “continua de la calidad de los servicios sanitarios”.

Vázquez recordó que esta iniciativa se enmarca en el Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-2026, que se basa en cuatro ejes fundamentales: los derechos de los pacientes, la seguridad en asistencia sanitaria, la gestión de los procesos y el liderazgo de los equipos.

De este modo, Sacyl Excelente ha dado respuesta a uno de los objetivos de la Consejería de Sanidad en esta legislatura, “cumplir con el compromiso ético de ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos desde una visión integral de la calidad”. “Esta herramienta tiene como objetivo involucrar a los profesionales que integran las unidades asistenciales para la mejora de la gestión, la atención y la seguridad de los pacientes, así como identificar, premiar y visibilizar las unidades que buscan la excelencia”, incidió la Consejería, en un comunicado.

Para ello, se plantea una ruta de mejora hacia la excelencia en la que se establece un sistema de reconocimiento progresivo con tres niveles. El ‘inicial’, que es el más básico, con un sistema de gestión en el que realiza de forma óptima todas las tareas fundamentales y más importantes. El ‘avanzado’, que es el intermedio y conlleva que el EAP o el Servicio Hospitalario haya desarrollado un sistema de gestión avanzado con un papel importante en aspectos como el rediseño de los procesos o de los sistemas de información.

Por último, el reconocimiento de nivel ‘excelente’ es el de la máxima exigencia y significa que hay un sistema de gestión muy avanzado, con lo que se convierte en un “modelo de referencia” para otras unidades.

Asimismo, el proyecto incorpora estándares que incluyen prácticas de gestión orientadas a recoger e incorporar la perspectiva de los pacientes en los procesos y actividades sanitarias, además de recomendaciones, gestión de riesgos o la optimización del uso de antimicrobianos.

“La calidad y la mejora continua no suceden por casualidad, se logran si se realiza una planificación adecuada y si se cuenta con la participación de todos los profesionales”, destacó el consejero.

Reconocimientos

Así, los reconocimientos han sido, en el nivel ‘excelente’, el Servicio de Cardiología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y el Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

En nivel ‘avanzado’, los servicios de Cirugía Pediátrica del Hospital Burgos; el de Nefrología del de León; las Urgencias del de Salamanca; y el Equipo de Atención Primaria (EAP) de La Victoria, que pertenece a Valladolid Este.

Por último, los reconocimientos de nivel ‘inicial’ recaen en el Servicio de Medicina Intensiva del Complejo Asistencial de Ávila; el de Cardiología del Hospital de Burgos; los de Cirugía Torácica, Hematología, Neurocirugía y Pediatría del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca; los de Pediatría y Urología de Soria; el de Cirugía Torácica del Clínico de Valladolid; y los de Medicina Intensiva y Cirugía Oral y Maxilofacial del Río Hortega. A ellos se suman los EAP de Aranda Sur (Burgos), Torquemada (Palencia); Almazán (Soria), Delicias II y Villafrechós (Valladolid Oeste).

Vázquez también anunció una nueva convocatoria para el Reconocimiento de Unidades Asistenciales-Sacyl Excelente 2025, que se pondrá en marcha a partir de la semana que viene. El Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-2026 integra otros proyectos como la Estrategia de Reconocimiento al Compromiso con la Higiene de Manos, en la que destaca que todos los hospitales de Castilla y León tienen algún tipo de reconocimiento en su compromiso con este objetivo.