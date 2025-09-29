Acceso

Un total de 70 medios continúan trabajando en el incendio de Cerezo de Arriba (Segovia) que se mantiene en nivel 2

Se esperan rachas fuertes y humedad elevada en la zona

Agentes de los Servicios de Emergencia trabajan en el incendio en el entorno del Pico del Lobo desde la estación de esquí de La Pinilla, a 28 de septiembre de 2025, en La Pinilla, en Segovia, Castilla y León (España). La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la localidad de Cerezo de Arriba tras entrar en la provincia de Segovia el fuego originado hace siete días en el paraje de Pico del Lobo, en Peñalba de la Sierra (Guadalajara), lo que...
El incendio de Peñalba ya supera las 3.000 hectáreas y entra en Segovia obligando a desalojar Riofrío de Riaza y La PinillaA. Pérez MecaEuropa Press
Un total de 70 medios continúa trabajando el incendio de Cerezo de Arriba (Segovia), que se mantiene en nivel 2. En concreto son ocho técnicos y 22 agentes medioambientales los que mantienen sus labores de extinción en el terreno, donde las previsiones para esta mañana, según expusieron desde la Junta de Castilla y León, son rachas fuertes y humedad elevada.

El incendio declarado hace ocho días en Peñalba de la Sierra (Guadalajara) entró ayer en la provincia de Segovia, a través del municipio de Cerezo de Arriba, lo que obligó a evacuar la localidad de Riofrío de Riaza y la urbanización de La Pinilla, además de cortar al tráfico tres carreteras provinciales y enviar un mensaje ‘es-alert’ a la población de la zona para avisar del peligro.

A la espera de una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), convocada para las 9.45 horas de esta mañana, el incendio se mantiene en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la localidad segoviana por la amenaza seria a población, que podría exigir medidas de socorro de la población o protección de bienes.

En coordinación con el Ayuntamiento de Riaza se puso a disposición de los vecinos desalojados el pabellón polideportivo de este municipio y la residencia de personas mayores para aquellos vecinos que precisen de atención especial.

Por último, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Junta emitió un mensaje ‘es-alert’, vía SMS, a la población de la zona afectada, en el que se avisó del peligro por incendio forestal y se indicó que se abandone toda actividad recreativa y deportiva en el medio natural, se evite el tránsito por la zona y se sigan las instrucciones de las autoridades.

