Un total de 70 medios continúa trabajando el incendio de Cerezo de Arriba (Segovia), que se mantiene en nivel 2. En concreto son ocho técnicos y 22 agentes medioambientales los que mantienen sus labores de extinción en el terreno, donde las previsiones para esta mañana, según expusieron desde la Junta de Castilla y León, son rachas fuertes y humedad elevada.

El incendio declarado hace ocho días en Peñalba de la Sierra (Guadalajara) entró ayer en la provincia de Segovia, a través del municipio de Cerezo de Arriba, lo que obligó a evacuar la localidad de Riofrío de Riaza y la urbanización de La Pinilla, además de cortar al tráfico tres carreteras provinciales y enviar un mensaje ‘es-alert’ a la población de la zona para avisar del peligro.

A la espera de una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), convocada para las 9.45 horas de esta mañana, el incendio se mantiene en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la localidad segoviana por la amenaza seria a población, que podría exigir medidas de socorro de la población o protección de bienes.

En coordinación con el Ayuntamiento de Riaza se puso a disposición de los vecinos desalojados el pabellón polideportivo de este municipio y la residencia de personas mayores para aquellos vecinos que precisen de atención especial.

Por último, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Junta emitió un mensaje ‘es-alert’, vía SMS, a la población de la zona afectada, en el que se avisó del peligro por incendio forestal y se indicó que se abandone toda actividad recreativa y deportiva en el medio natural, se evite el tránsito por la zona y se sigan las instrucciones de las autoridades.