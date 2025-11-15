Los trabajadores sociales sanitarios piden desde Valladolid incorporarse a los puestos de gestión y dirección del sistema de salud

Los trabajadores sociales sanitarios han reivindicado desde Valladolid incorporarse a los puestos de gestión y dirección del sistema de salud durante el XV Congreso de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud que se reunió a cerca de 500 profesionales desde este jueves en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez de la ciudad.

Este sábado, Agustina Hervás de la Torre, trabajadora social sanitaria y responsable de la Unidad de Trabajo Social del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla), fue la encargada de pronunciar la conferencia de clausura bajo el lema ‘Pasado, presente y futuro del Trabajo Social Sanitario’.

En su opinión, el trabajo social sanitario se ha consolidado como una disciplina “clave” en la intersección de la salud y el bienestar social, actuando como un puente indispensable entre las necesidades clínicas de los pacientes y los determinantes sociales que condicionan su salud, como por ejemplo el entorno familiar, la situación económica o las redes de apoyo comunitario, tan cruciales para la recuperación como el tratamiento médico”.

La exposición de Agustina Hervás destaca que la década de 1980 fue “la Década Prodigiosa, un período transformador para el sistema sanitario español y para el trabajo social sanitario gracias a la reforma sanitaria y la transferencia de competencias en materia de salud a las comunidades autónomas, que incluyeron de manera explícita al trabajador social como miembro fundamental de los equipos de atención primaria”.

La consolidación legal del trabajo social sanitario llegó con la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que reconoció formalmente el trabajo social como parte de la cartera de servicios de Atención Primaria y definió un concepto clave: la atención sociosanitaria.

Sin embargo, la delegada de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud en Andalucía considera que el trabajo social sanitario ha experimentado un cambio de paradigma que lo ha alejado de su mandato fundacional. Agustina Hervás destacó que diversos factores han impulsado esta transición hacia un modelo de intervención más individualista: la evolución de las demandas sociales, la priorización de la atención individualizada y la exigencia de protocolización para medir la calidad asistencial.

“Ante esta nueva realidad, los profesionales del trabajo social sanitario han tenido que adaptarse para alinear su práctica con las directrices del sistema. La intensa dedicación que requiere el modelo de trabajo individual consume la mayor parte de la actividad diaria de los profesionales, provocando un abandono progresivo de la intervención grupal y comunitaria”, según declaraciones de Agustina Hervás.

La protagonista de la conferencia de clausura también ha puesto de manifiesto “la ausencia de referentes profesionales en los puestos de gestión y dirección. Esta falta de liderazgo propio ha llevado a la dependencia funcional del trabajo social sanitario a otras direcciones profesionales, como las de enfermería, que a menudo actúan desde el desconocimiento de la disciplina”.

Por último, Agustina Hervás señaló que el desarrollo futuro de la disciplina se sustenta en tres pilares interconectados: la especialización, para dar respuesta a nuevas y complejas realidades de salud; la investigación y divulgación, como herramientas para el avance científico de la disciplina; y, por último, el trabajo social comunitario, adoptando enfoques integrales como la perspectiva One Health, que reconoce la interconexión entre la salud humana, animal y ambiental.

Reconocimiento de la especialidad profesional

La Asociación Española de Trabajo Social y Salud (AETSYS) reunió en Valladolid a más de 480 profesionales y expertos con motivo del XV Congreso bajo el lema ‘Práctica avanzada en el trabajo social sanitario. Dando respuestas a las nuevas realidades en Salud’, en el que se han debatido, entre otros aspectos, los nuevos retos y desafíos del trabajador social sanitario, así como la necesidad de reconocimiento de esta especialidad como profesión sanitaria en el Sistema Nacional de Salud.

Esta reivindicación cobra especial interés en el momento actual, según la Asociación, debido a los cambios que se están produciendo en el sistema de salud, la reorganización en unidades de gestión clínica, la digitalización de la historia clínica y la dificultad de acceso a la misma por parte de los profesionales de trabajo social sanitario.

Para la consecución de este objetivo, la sociedad científica ha firmado un acuerdo de colaboración con el Consejo General de Colegios de Trabajo Social, que agrupa a 36 colegios profesionales con más de 52.000 trabajadores sociales colegiados. Los trabajadores sociales sanitarios tienen entre sus funciones principales la intervención especializada entre pacientes, familiares, profesionales sanitarios y recursos psicosociales de las distintas administraciones, abarcando desde la prevención hasta la gestión de crisis y promoviendo un enfoque integral que pone en el centro a las personas y sus necesidades.

Ponentes y ejes estratégicos

En este encuentro participaron como ponentes principales el doctor Tomás Zapata, jefe de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud de la Oficina Regional de la OMS en Europa, con sede en Copenhaguen; Daniel Gil Martorell, jefe del Servicio de Trabajo Social del Hospital Puerta de Hierro de Madrid; Pedro Gullón Tosió, director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España; Toñi Aretio Romero, licenciada en Sociología, doctora en Trabajo Social y experta en violencia de género; y María Rosa Gómez Trenado, trabajadora social sanitaria e investigadora en la Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria en Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud (FIIB-SERMAS).

Además de las ponencias, el XV Congreso de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud ha organizado mesas redondas en torno a cuatro ejes temáticos en las que se han debatido los principales retos a los que se enfrenta esta profesión. práctica.