Trabazos acoge la I edición del Trofeo Transfronterizo de Fútbol Sala "Diputación de Zamora"

El Pabellón de Trabazos será la sede el próximo sábado 6 de septiembre del I Trofeo Transfronterizo de Fútbol Sala ‘Diputación de Zamora’, con la celebración de dos partidos que enfrentarán a cuatro de los más destacados equipos de esta disciplina deportiva a ambos lados de la frontera que separa Zamora y Portugal. El primero tendrá lugar a las 18.00, entre el Inter Alcañices y el Aguia Vimioso, y el segundo, a las 19.30, entre el River Zamora F.S. (2º División B) y el A.C. Mogadouro (2ª División Portuguesa).

A la presentación de esta primera edición del Trofeo, que ha tenido lugar esta mañana en la sala de prensa de la Diputación de Zamora, han asistido el presidente de la Institución Provincial, Javier Faúndez Domínguez, el diputado de Juventud y Deportes, Juan del Canto Sevillano, la representante del Departamento de Comunicación de Caja Rural Laura Huertos Pérez y el presidente del River Zamora F.S., Alejandro Pérez Benavides.

Javier Faúndez destacó que este Trofeo que celebra su primera edición, y que «viene para quedarse», es una demostración de que «el futbol sala, como cualquier tipo de deporte, no tiene fronteras». En este caso, además, es una modalidad deportiva que cuenta con «una gran afición a ambos lados de la frontera y también con una serie de equipos que juegan en diferentes ligas con un nivel importante tanto en la provincia de Zamora como en localidades portuguesas como Braganza, Miranda, Mogadouro o Vimioso».

En este caso, explicó, los dos encuentros son «partidos de pretemporada, de rodaje», además de ser muestra de «la confraternización entre España y Portugal en un deporte que tiene tirón tanto a un lado de la frontera como en otro».

Destacó otro de los atractivos de este evento deportivo: la instalación junto al pabellón de una Fan Zone con música y castillos hinchables para crear más ambiente y entretener a los más pequeños, que llega de la mano de la empresa Alefran.

Alejandro Pérez Benavides agradeció el «privilegio» de participar en este trofeo que, dijo, supone una buena oportunidad «de enganchar a la gente al fútbol sala». Un evento, añadió, con «cuatro equipos de diferentes categorías, pero de nivel, para ver buenos partidos y, también, buenos jugadores», que se disputa en una comarca que cuenta con equipos como el Alcañices «que tan buen trabajo hacen en la provincia por el fútbol sala».

Por su parte, Laura Huertos animó a participar a la gente de ambos lados de la frontera en este «día de hermanamiento» a través del Deporte.

Además de la Diputación de Zamora, la Fundación Caja Rural y la empresa Alefran, también colabora en la organización del evento el Ayuntamiento de Trabazos.