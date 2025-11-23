Transportes licita por 14,3 millones la rehabilitación de 14 kilómetros de la A-66 a su paso por Salamanca

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que dirige Óscar Puente, licitó por 14,3 millones de euros, IVA incluido, las obras para la rehabilitación estructural del firme en 14 kilómetros de la autovía A-66 Ruta de la Plata a su paso por la provincia de Salamanca.

En concreto, según informó el Ministerio a Ical, se actuará entre la localidad salmantina de Sorihuela y el límite provincial con Cáceres en dos tramos: del punto kilométrico 401,5, en Sorihuela, al 413,2, en Béjar; y del 422,7 al 425,02, dentro del término municipal de Puerto de Béjar.

El anuncio correspondiente sobre esta licitación será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Mediante esta actuación se mejorará el firme de esta autovía y, con ello, la seguridad vial y las condiciones de circulación.

Los trabajos

En los carriles exteriores del tronco de la autovía se llevará a cabo una rehabilitación estructural del firme, consistente en el fresado de 17 centímetros de la capa bituminosa hasta llegar a la capa de suelo cemento sobre la que apoyan, que será tratada para mejorar su consistencia. Posteriormente, se rellenará el espesor fresado con dos nuevas capas de mezcla bituminosa.

En los carriles centrales o interior del tronco de la autovía se realizará una actuación preventiva, consistente en el fresado y posterior reposición de seis centímetros de capa bituminosa. Esta actuación preventiva incluirá además de la calzada una anchura adicional de medio metros, tanto en el arcén exterior como en el interior.

Además, se llevará a cabo la rehabilitación superficial del firme, con el extendido de una nueva capa de rodadura de tres centímetros de espesor en toda la calzada y arcenes del tronco de la autovía y que se eleva sobre la rasante actual.

Por otro lado, sobre las estructuras de hormigón con juntas se procederá al fresado del actual paquete de firme, a la impermeabilización del tablero con lámina asfáltica y la posterior reposición del paquete de firme con ocho centímetros de mezclas bituminosas en dos capas. Además, se sustituirán las juntas de dilatación de las estructuras.

En los ramales

En el caso de los ramales de los enlaces, las actuaciones que se llevarán a cabo distinguirán entre los enlaces situados en el tramo uno, que comprende desde el punto kilométrico 401,5 al 413,2, en los que se extenderá una nueva capa de rodadura de 4 cm sobre el paquete actual del firme

Y, por otro lado, en los enlaces situados en el tramo dos, del punto kilométrico 422,7 al 425,02, en los que se fresará un espesor de seis centímetros en ancho completo, que incluye calzada más arcenes, y se repondrán con hormigón bituminoso. Sobre esa capa se extenderá una capa de rodadura de cuatro centímetros.

De forma complementaria, se llevarán a cabo una serie de actuaciones para mejorar el drenaje en aquellas zonas, principalmente en desmonte, que así lo aconsejan y que consistirán fundamentalmente en la ampliación de cunetas existentes y construcción de otras nuevas revestidas, así como la ejecución de drenes del firme.