Los tratamientos con metadona en Castilla y León caen a su mínimo en tres décadas

Castilla y León registró en 2024 la cifra más baja de tratamientos con metadona desde mediados de los años noventa, con 1.428 programas activos, según el Informe anual sobre los tratamientos con sustitutivos opiáceos publicado recientemente por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

El descenso, que se prolonga desde el año 2001 —cuando se alcanzó el máximo histórico con 4.398 tratamientos—, responde al menor consumo de heroína frente a otras drogas, según el informe.

En total, el año pasado se realizaron 1.661 tratamientos con agonistas opiáceos, de los que 1.428 (86%) fueron con metadona y 233 (14%) con buprenorfina-naloxona, una alternativa menos estigmatizante y de bajo riesgo que se administra en comprimidos sublinguales.

La caída respecto a 2023 es significativa: entonces se contabilizaron 1.574 tratamientos con metadona, lo que supone un descenso del 9,3%.

La heroína, que en los años ochenta y noventa llegó a ser uno de los principales problemas sociales y situó la drogadicción entre las mayores preocupaciones ciudadanas según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha perdido peso frente a otras sustancias estupefacientes.

El programa de mantenimiento con metadona, que arrancó en 1986 en León y Valladolid, creció de forma exponencial en los noventa: de 1.339 tratamientos en 1994 se pasó a 1.798 en 1995 y se tocó techo en 2001 con 4.398, casi tres veces más que en la actualidad.

León, Salamanca y Valladolid a la cabeza

Las provincias con más tratamientos en 2024 fueron León (22%), Salamanca (20%) y Valladolid (19,9%), con 314, 285 y 284 programas respectivamente. Les siguieron Burgos (167), Palencia (126), Zamora (97), Segovia (59), Soria (53) y Ávila (43). La Comunidad cuenta con 26 centros para la prescripción y dispensación de metadona, que cubren las nueve provincias.

La duración media del tratamiento fue de 3 años y 5 meses, aunque en Valladolid se prolongó hasta casi seis años. La dosis media inicial se situó en 48 miligramos. En 2024 se dieron por finalizados 194 tratamientos (13,6%), de los que solo el 8,8% fueron alta terapéutica.

El número de pacientes con metadona fue de 1.402, en su mayoría hombres (83,2%), con una edad media de 42,7 años y un consumo problemático desde los 22. La vía más frecuente fue la pulmonar o fumada (70,3%) y más de la mitad reconoció consumir otras drogas como cocaína (59%), cannabis (50,8%) o alcohol (11,6%). Entre las patologías asociadas destacan la hepatitis C (32%), el VIH (12,9%) y los trastornos mentales (8,3%).

Por su parte, los tratamientos con buprenorfina-naloxona —que sumaron 233 pacientes, el 91,8% hombres— se concentraron en Valladolid, Salamanca y Palencia. La edad media al inicio fue de 45,7 años y la vía de consumo más habitual también fue la fumada (83,3%).

Esta terapia, que combina un opioide (buprenorfina) con un antagonista (naloxona) para evitar usos indebidos, presenta menos interacciones con otros fármacos y reduce el riesgo de sobredosis.

El informe subraya que, aunque la heroína sigue presente, su consumo ha disminuido de forma sostenida, lo que explica la reducción del programa de metadona en las últimas tres décadas. Un cambio que refleja la evolución de los patrones de consumo y los retos actuales en materia de adicciones.