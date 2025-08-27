Un tren arrolla a una mujer en Astorga (León)

La provincia de León sigue con su verano. Además de los incendios que están asolando la provincia, este miércoles 27 de agosto saltaba la noticia de que un tren que salia de Astorga en dirección a Ponferrada arrollaba a una persona.

El servicio de seguridad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) contactó con la sala de operaciones del Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León para avisar del arrollamiento de una persona.

El 1-1-2 dio aviso de este accidente a la Policía Local de Astorga, Cuerpo Nacional de Policía, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía personal sanitario del centro de salud yVehículo de Intervención Rápida (VIR). Los organismos en el lugar confirmaron que la persona arrollada, una mujer de 75 años, se encuentra fallecida.