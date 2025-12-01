Tres heridos, incluida una menor de ocho años, tras una colisión con vuelco en la A-50 a su paso por Aldeaseca de la Frontera (Salamanca)

Tres personas, incluida una menor de ocho años, resultaron anoche heridas en un accidente de tráfico ocurrido en las carreteras de Salamanca. En concreto, el incidente tuvo lugar sobre las 22 horas a la altura del punto kilométrico 62 de la autovía A-50, dentro del término municipal de Aldeaseca de la Frontera, donde se produjo una colisión entre dos turismos que provocó el vuelco de uno de ellos.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, así como dotaciones de Bomberos de la Diputación, que intervinieron para excarcelar a uno de los ocupantes del vehículo volcado, un varón de unos 50 años que se encontraba atrapado, consciente y con una brecha en la cabeza.

Por su parte, Emergencias Sanitarias de Sacyl movilizó personal médico del Punto de Atención Continuado (PAC) de Peñaranda de Bracamonte, una ambulancia soporte vital básico y una unidad medicalizada de emergencias para atender a las otras dos personas heridas, una mujer de unos 50 años, que presentaba también una brecha en la cabeza, y una niña de ocho años que se encontraba consciente y fuera de uno de los vehículos.