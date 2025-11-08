Tres jóvenes heridos tras colisionar un coche de rally con otro turismo y caer por un talud de más de seis metros de altura

Tres jóvenes resultaron hoy heridos a consecuencia del accidente de circulación registrado en Lavandera (Cármenes, León) después de que un coche de rally chocase por alcance con otro turismo y cayese por un talud de unos seis metros.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso del suceso, ocurrido pasadas las dos de la tarde, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió al lugar un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de Matallana de Torío.

El helicóptero trasladó a un joven de 23 años al Complejo Asistencial Universitario de León y los otros dos heridos, un chico de 20 y una chica de la misma edad, fueron llevados al mismo centro asistencial en ambulancia de soporte vital básico.