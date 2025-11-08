Acceso

Tres jóvenes heridos tras colisionar un coche de rally con otro turismo y caer por un talud de más de seis metros de altura

El suceso se haproducido en el municipio leonés de Lavandera

Ambulancia de Sacyl que se trasladó al lugar de los hechos
Tres jóvenes heridos tras colisionar un coche de rally con otro turismo y caer por un talud en Lavandera (Cármenes, León)La Razón
Tres jóvenes resultaron hoy heridos a consecuencia del accidente de circulación registrado en Lavandera (Cármenes, León) después de que un coche de rally chocase por alcance con otro turismo y cayese por un talud de unos seis metros.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso del suceso, ocurrido pasadas las dos de la tarde, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió al lugar un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de Matallana de Torío.

El helicóptero trasladó a un joven de 23 años al Complejo Asistencial Universitario de León y los otros dos heridos, un chico de 20 y una chica de la misma edad, fueron llevados al mismo centro asistencial en ambulancia de soporte vital básico.

