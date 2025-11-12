El turismo complementario y la aplicación de IA en la hostelería, ejes del IV Congreso de Hostelería y Turismo de Segovia

El turismo complementario y la aplicación de inteligencia artificial en la hostelería serán los ejes del IV Congreso de Hostelería y Turismo de Segovia, que se celebrará en la Real Fábrica de Cristales de La Granja el próximo 25 de noviembre, donde también se abordarán cuestiones que, según indicó el presidente de la Federación Empresarial Segoviana (FES), Andrés Ortega, “inciden directamente en la gestión de las empresas” como son la fiscalidad turística, la digitalización o la profesionalización del sector.

Organizado por la Agrupación de Turismo, Festur, el encuentro ya tiene una lista de inscritos “muy importante”, según Ortega, y contará con expertos de “primer nivel”, así como con representantes institucionales y empresariales que mostrarán su visión ante los desafíos del turismo provincial que se centran en la atracción de visitantes durante todo el año, en la potencialización de la colaboración público-privada y en el fortalecimiento de una oferta basada en la calidad, sostenibilidad e innovación.

En esta ocasión, “será una oportunidad para compartir experiencias y generar alianzas en un sector que, no solamente crea empleo, sino que define nuestra identidad y pone en valor el patrimonio cultural, natural y gastronómico de la provincia”, destacó el presidente de FES.

Programación

Con el objetivo de avanzar en el objetivo común de reforzar la competitividad en el turismo y la hostelería segoviana “pilares fundamentales del desarrollo económico de la provincia”, la presidenta de Festur, Rocío Ruiz, detalló la programación que se sucederá desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Tras la recepción de todos los inscritos, el Congreso dará comienzo con la entrevista al chief operating officer de Civitatis, Enrique Espinel, bajo el título ‘El turista de hoy: tendencias y oportunidades en turismo complementario’ a cargo del director de comunicación de FES, Florentino Descalzo.

A las 10.00 horas será el turno para la primera mesa redonda de la jornada ‘Segovia y provincia, un destino para saborear despacio’, moderada por el periodista Javier de Andrés. Contará con la participación de expertos como Espinel, la diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez; la gerente de la empresa municipal de Turismo de Segovia, Patricia Otones y el representante de la Asociación de Turismo Rural y Activo en Segovia, integrada en Festur, Gerardo Otero.

Continuará la programación con una charla impartida por el CEO de Cibersegura, Abel Gómez, con el título ‘IA aplicada al sector turístico y hostelero’. Tras una pausa se inaugurará el Congreso para continuar con ‘Revenue management: el arte de transformar ingresos en rentabilidad’ con el senir sales executive de Site Minder, Victor Amouroux.

Al mediodía se celebrará otra mesa redonda moderada por Descalzo que hablará sobre ‘El impacto de las tasas turística’ y tendrá como participantes a la concejala de Turismo, May Escobar; al diputado de Turismo y delegado de Prodestur, Javier Figueredo; a la jefa del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta en Segovia, Ruth Llorente; al presidente de la Asociación Segoviana de Agencia de Viajes, integrada en Festur, Luis García-Patiño; y al representante del sector hostelero de Festur Enrique Cañada.

Tras la conferencia ‘Como prepararse para Verifactu en el sector turístico’ impartida por Alicia Martín de Orejana Gestión Emprendedora, tendrá lugar la tercera y última mesa redonda ‘El reto de profesionalizar el sector turístico y hostelero’. En ella participarán el director del CIFP Felipe VI de Segovia, Nicolás Gaminde; la decana de la facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación del Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid en Segovia, Cristina Vela; el chef del restaurante Reina XIV, Borja Aldea; y la directora del MICE de La Farm, Ana Lumbreras.

Tras finalizar la programación, según detalló Ruiz, los asistentes disfrutarán de un cóctel con networking y, por último, participarán en una visita guiada a la Real Fábrica de Cristales de La Granja, informa Ical.