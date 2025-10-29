La UCAV inaugura su curso académico con más de 4.500 alumnos

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha celebrado la inauguración oficial del curso académico 2025/2026. Lo ha hecho con un acto solemne en el que se han reunido autoridades académicas, estudiantes y personal docente.

La jornada ha comenzado con una misa presidida por Jesús Rico García, Obispo de la Diócesis de Ávila y Gran Canciller de la UCAV, en el Monasterio de La Encarnación. En ella ha animado a la comunidad universitaria a inspirarse en John Henry Newman para la búsqueda de la sabiduría.

Seguidamente se ha celebrado el acto académico en el salón de actos de la Universidad. En él se ha presentado la memoria del curso 2024/2025 con los diferentes logros alcanzados.

La rectora de la UCAV, Mª del Rosario Sáez Yuguero, se ha mostrado muy ilusionada de estar en este “trampolín de salida para seguir haciendo de la UCAV la gran universidad que queremos que sea”. “Somos una universidad pequeña, pero una universidad con alma, y tratamos de dar una formación integral a nuestros alumnos con un trato personal, para que sean, además de buenos profesionales, buenas personas”, ha añadido. Este curso ha comenzado con una nueva titulación, el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD). Con sus matriculados, inician con más de 4500 alumnos, aun con la matrícula abierta del segundo semestre, “tenemos más en los másteres y un número muy similar en los grados”.

Sáez Yuguero también ha destacado la aprobación del tercer programa de doctorado de la UCAV, ‘Gobernanza Global y Democracia en la Era Digital’, y los más de 50 programas de investigación nacionales y europeos presentados, lo que confirma el continuo compromiso de la UCAV por el crecimiento.

La lección inaugural del acto la ha ofrecido Diego Vergara, decano de la facultad de Ciencias y Artes de la UCAV. En ella ha querido “propiciar un diálogo integrador entre ciencia, tecnología, humanidades y sostenibilidad” y avanzar hacia una “ingeniería responsable”.

“Las decisiones que tomamos al diseñar sistemas, infraestructuras y algoritmos moldean sociedades y definen el rumbo del planeta”, ha explicado. La exposición ha contado con citas de los papas Benedicto XVI y Francisco I, así como de los pensadores Platón y Fabrice Hadjadj, quienes ya reflexionaron sobre el desarrollo tecnológico y la ética. Vergara también ha hecho un recorrido por la evolución de la ciencia de materiales, abarcando tanto la investigación científica sobre materiales emergentes como su representación en las obras de ciencia ficción, de las que destaca que “estas narrativas cautivan tanto por su riqueza técnica como por las inquietudes filosóficas, éticas y sociales que suscitan”. Ha concluido señalando que los materiales, la tecnología robótica, la inteligencia artificial o cualquier herramienta, deben usarse con responsabilidad, ya que, “la tecnología, por sí sola, no garantiza un futuro mejor".

Con esta inauguración se marca oficialmente el inicio de un nuevo curso, con el compromiso por la formación integral de sus estudiantes y la excelencia académica.