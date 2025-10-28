La UEMC y la Diputación de Valladolid presentan los resultados del proyecto PERVIVAR sobre la violencia de género en el medio rural

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y la Diputación de Valladolid han celebrado hoy la jornada “Violencia de género: percepciones y realidades desde el medio rural de la provincia de Valladolid”, en la que se han presentado los principales resultados del proyecto de investigación PERVIVAR. Además, se ha generado un espacio de reflexión conjunta con agentes sociales sobre la percepción y la intervención frente a la violencia de género en el entorno rural vallisoletano.

La investigación, desarrollada en el marco del VI Programa de Investigación y Retención del Talento UEMC–Diputación de Valladolid, ha analizado cómo hombres y mujeres del medio rural perciben y responden ante la violencia de género, con el objetivo de detectar carencias en la sensibilización, identificar fortalezas comunitarias y proponer medidas de prevención adaptadas al territorio.

El proyecto “PERVIVAR: Percepción de la violencia de género en la población adulta de la provincia de Valladolid” se ha llevado a cabo en 15 municipios de la provincia mediante una metodología mixta, que combina entrevistas semiestructuradas con cuestionarios. Los resultados reflejan tanto resistencias culturales y sociales como recursos de apoyo y redes comunitarias que influyen en la forma en que las mujeres y hombres rurales entienden y afrontan la violencia machista.