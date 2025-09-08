La ULE lanza la segunda edición de la microcredencial de formación en sostenibilidad del profesorado

La Universidad de León (ULE), en el marco de su compromiso de dar respuesta a las demandas formativas del profesorado, pone en marcha la segunda edición de la microcredencial universitaria ‘Educación para el Desarrollo Sostenible: Integración de la Agenda 2030 en las Enseñanzas Obligatorias’.

Alineada con la legislación educativa actual (LOMLOE) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, esta microcredencial de modalidad online busca dotar al profesorado de enseñanzas obligatorias y futuros docentes de herramientas pedagógicas actualizadas para la enseñanza de la sostenibilidad, la ciudadanía global y la igualdad de género.

Se trata de una formación de 100 horas (4 créditos ECTS) financiada con Fondos Next Generation de la Unión Europea y que combina la reflexión sobre los retos educativos actuales con el aprendizaje de metodologías prácticas que se distribuye a través de cinco módulos.

El plan de estudios recorre desde el análisis de las metas e hitos de la Agenda 2030 y su relación con la Educación para el Desarrollo Sostenible, hasta la aplicación de enfoques innovadores en el aula como el Diseño Universal para el Aprendizaje, la evaluación competencial o el papel del docente investigador. Todo ello se complementa con la adquisición de competencias digitales docentes de nivel B2, fundamentales en un contexto de transformación educativa y tecnológica.

Las clases se impartirán en la Facultad de Educación de la Universidad de León, en formato presencial y con plazas limitadas, entre el 13 de octubre y el 19 de diciembre. El periodo de preinscripción está abierto desde el 3 de septiembre hasta el 8 de octubre, fecha en la que se abrirá el plazo para formalizar la matrícula, que finalizará el 13 de octubre.

El programa cuenta con profesorado experto de la propia ULE, integrado en la Facultad de Educación y en los departamentos de Didáctica, Psicología, Sociología y Filosofía, y está dirigido por Carolina Blanco Fontao, profesora del Departamento de Didáctica General, Específicas y Teoría de la Educación.

Con esta iniciativa, la Universidad de León refuerza su apuesta por una formación innovadora y comprometida, que ofrece al profesorado recursos clave para transformar sus aulas en espacios más inclusivos, equitativos y sostenible.