La única villa renacentista en España para los amantes del paisajismo y de la historia

Ahora que está tan de moda el cambio climático y la creación de espacios verdes, rememoramos el pasado y retrocedemos unos cuantos años cuando la nobleza y la monarquía, para sus lugares de descanso se desplazaban a lugares idílicos, rodeados de exuberante naturaleza. Dos ejemplos claros existen en Castilla y León como son los Palacios de la Granja y el Palacio de Riofrío, ambos en la provincia de Segovia. Y junto a estos palacios se construían sus jardines, que siempre han sido la inspiración de artistas, con dibujos laberínticos y levantando en ellos otras pequeñas construcciones como villas, residencias e incluso monasterios.

El caso que nos ocupa nos lleva a tierras de Salamanca, concretamente a Béjar, donde se ubica la villa renacentista mejor conservada en España y además es el único jardín castellano y leonés que ha sido incluido en el Itinerario Europeo de Jardines Históricos.

Estamos ante un Jardín Histórico que lleva esta catalogación en 1946 como Bien de Interés Cultural con categoría de Jardín Histórico desde el año 1982. El Bosque de Béjar se trata de una villa suburbana de origen renacentista, y es el Duque de Béjar, Francisco de Zúñiga y Sotomayor, quien manda construirla. Una familia, esta muy influyente en la corte de los Austrias y alguno de sus miembros fue mecenas de un tal Miguel de Cervantes.

Bosque de Béjar desde las alturas Jcyl

La Villa como tal se encuentra compuesta por un palacete, un estanque, el jardín romántico, una alameda y bastantes fuentes. Ya en el siglo XIX es adquirido por un industrial, Cipriano Rodríguez-Arias, que reordena el jardín según los cánones románticos de la época e introduce árboles exóticos, además de añadir nuevas fuentes y levantar unas caballerizas y la capilla.

A finales del siglo XX, el palacio es adquirido por la Junta y el Ayuntamiento de Béjar, quienes realizan una importante restauración de conservación que hoy se puede admirar. Del palacete destaca su sistema de terrazas así como los escudos blasonados que se pueden contemplar.

Y ya si nos adentramos en el jardín quedaremos fascinados por la sorpresas que nos podemos llevar. Un jardín que ha vivido distintas épocas, ya que empezó siendo renacentista, pasando al barroco y con paisajes ingleses, aunque conserva elementos de distintas épocas. Fuentes centenarias, trampas de aguas ocultas que nos pueden llevar a vivir un buen susto, una flora apabullante entre los que destacan los bojes, que alcanzan alturas de hasta 10 metros aunque el más llamativo es un tejo de 500 años.

En definitiva, un auténtico bosque de hadas y muy desconocido para la gran mayoría del público que se encuentra en Béjar, y que merece y mucho, la pena visitar.