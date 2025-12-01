La Universidad de León impartirá la primera microcredencial dedicada al Camino de Santiago

La Universidad de León (ULE) pondrá en marcha en enero la Microcredencial ‘En el Camino de Santiago como motor del turismo sostenible: gestión, márketing e innovación en clave local’, en colaboración con la Cámara de Comercio de León, la primera titulación de estas características.

El objetivo es mejorar y actualizar la formación de todos los profesionales relacionados con la Ruta Jacobea, potenciando sus posibilidades turísticas y económicas, especialmente en el ámbito rural, como la zona del Bierzo, por donde el camino discurre por multitud de pueblos, más allá de Ponferrada.

Por eso las clases se han diseñado en un formato híbrido, presencial y online, con el objetivo de dar cabida a todos los interesados, que puedan seguirlas a través de internet desde cualquier punto o, incluso, ver las grabaciones cuando sus horarios laborales lo permitan.

La directora de esta formación, Sofía Blanco, explica que el objetivo “es ofrecer una formación que actualice el conocimiento. El Camino de Santiago, al pertenecer al ámbito turístico, es interdisciplinar y por eso podemos encontrar a todo tipo de perfiles interesados en seguir las clases”, asegura. La idea es que puedan participar empresas locales, asociaciones, guías turísticos u hosteleros.

Seis partes

El curso se impartirá entre el 12 de enero y el 13 de febrero, en horario de cuatro a seis de la tarde, y se divide en seis partes. La primera se centrará en la historia del Camino y resaltar su valor como Patrimonio de la Humanidad.

El segundo bloque se dedica a la economía, la administración de empresas, la segmentación y comportamiento de los peregrinos, con la idea de ayudar a detectar oportunidades, mientras que la tercera parte es para hablar de márketing, estrategias, posicionamiento de marcas y el plan digital de las empresas.

En cuarto lugar, se hablará de emprendimiento y estudio de empresas de éxito y la quinta se centrará en la innovación digital y la sostenibilidad, vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por último habrá una parte en la que se mostrarán casos de éxito “que merece la pena contar y que la gente sea consciente de que existen muchas formas de emprender y manejar los negocios”, dice Blanco.

Y es que el Camino de Santiago tiene unas gran importancia en la provincia, tanto en ciudades como León, Astorga y Ponferrada como el todas las poblaciones rurales por las que discurre.

“Somos una provincia donde gran parte del turismo llega por el Camino de Santiago. Desde la Facultad de Económicas hemos hecho un estudio sobre contenido publicado por usuarios de Instagram desde 2010 hasta 2022y una gran parte de las fotografías son de peregrinos. Hemos elaborado diferentes perfiles de turistas que nos visitan, nos han salido seis y uno de ellos es el religioso o espiritual, que conoce muchos monumentos relacionados con el camino”.

También hay que tener en cuenta el cambio de perfiles de los peregrinos, ya que aunque el clásico se mantiene, hay otras muchas personas que realizan la ruta de otras maneras. “Por eso los participantes aprenderán cómo son esos nuevos perfiles y cómo llegar a ellos”, asevera la directora.

La inscripción está abierta hasta el 19 de diciembre y la matrícula se puede formalizar a partir del 9 de enero, con un precio de 80 euros. Las clases presenciales se desarrollarán en La Cámara de Comercio de León.