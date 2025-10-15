La Universidad de León ofrece su conocimiento y capacidades para gestionar los incendios forestales

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, y el vicerrector Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez, presidieron hoy la presentación de ULEgif, un grupo de trabajo constituido para la gestión integral de incendios forestales que abarca 18 equipos de ámbitos diversos como ecología, ingeniería forestal, producción animal, antropología social, economía aplicada o física de la atmósfera y que buscar transformar el conocimiento en servicio a la sociedad.

Gutiérrez comentó que las capacidades que puede aportar la ULE van desde fomentar la cultura del fuego, a ayuda en el desarrollo de planes de autoprotección de las zonas rurales, en cómo reducir la acumulación de biomasa, fomentar la educación ambiental, colaborar en la gestión de los montes y “ayudar a las instituciones para diseñar el paisaje del mañana”. La implicación de las instituciones, dijo, es imprescindible, así como que inviertan en las medidas a llevar a cabo. “Necesitamos apoyo. Es una demanda de la sociedad, tenemos el conocimiento y esperamos que recurran a nosotros. Se conocen las ideas, pero no se están implementando y esperamos un cambio en la forma de actuar”, manifestó. De hecho, ya está prevista una reunión con el consejero de Cultura para el próximo mes de noviembre en la que se abordarán los planteamientos de ULEgif.

Las catedráticas Elena Marcos y Flor Álvarez Taboada comparecieron también, en representación de los integrantes de ULEgif. Marcos incidió en que el grupo se presenta como una herramienta “para ayudar a entender la dinámica de los incendios, sus impactos y a que la sociedad comprenda que va a tener que convivir con los incendios” y recalcó que tienen capacidad de generar conocimiento para analizar el ciclo completo del fuego, para determinar dónde se necesita actuar para proteger el suelo y las aguas y herramientas a disposición de los gestores. “Podemos aportar asesoramiento, soluciones completas y divulgación a la sociedad”, recalcó.

De hecho, miembros de ULEgif van a visitar próximamente las localidades leonesas de Boca de Huérgano y Páramo del Sil para ofrecer ayuda en la reconstrucción del territorio devastado por el fuego el pasado verano.

“La formación está disponible pero no se logra la transferencia a la sociedad” lamentó Flor Álvarez Taboada tras comentar que “la solución pasa por decisiones políticas y no se hizo nada después de que los sectores implicados llegaran a un consenso, la declaración de la Fundación Pau Costa, tras la ola de incendios de 2022 y estamos en la mismas ahora. Necesitamos gestionar sí o sí un uno por ciento de la superficie forestal y eso implica dotación económica”, argumentó. Todos coincidieron en destacar la importancia de la autoprotección, la educación ambiental y la gestión forestal.

La rectora subrayó que la creación de ULEgif es una iniciativa que se alinea con el espíritu del Pacto de Estado por la Emergencia Climática que impulsa el Gobierno central, en el que la investigación y la ciencia con claves. “La ULE asume la llamada a la acción”, remarcó.