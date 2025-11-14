La Universidad de Salamanca celebra el tricentenario de canonización y el centenario del doctorado de San Juan de la Cruz

La Universidad de Salamanca colaborará en la muestra "San Juan de la Cruz. Esperanza de alto vuelo" para conmemorar el tercer centenario de canonización y el primer centenario de doctorado de San Juan de la Cruz que se podrá visitar a partir del 17 de diciembre en el Convento San Juan de la Cruz de Alba de Tormes. La exposición ha sido presentada por el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado; el duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo; y el prior de los Carmelitas Descalzos, Miguel Ángel González.

Durante su intervención, el rector Juan Manuel Corchado señaló que “San Juan de la Cruz se encuentra entre los ilustres humanistas que han formado parte de la Universidad de Salamanca destaca San Juan de la Cruz. Por este motivo, y aprovechando la próxima conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca, cuna del Humanismo, queremos recordarle con una gran exposición”.

Corchado recordó que “San Juan de la Cruz fue alumno de esta Universidad en el siglo XV, ya como fraile en la Orden del Carmen. Con el nombre de fray Juan de Santo Matía, vivió en Salamanca, en el convento de San Andrés, durante 4 años”. De hecho, tal y como destacó el rector, “los archivos recogen que estuvo matriculado durante tres cursos en estudios de Artes, fue entre 1564 y 1566, periodo de gran esplendor de la Universidad de Salamanca. Según podemos saber por las investigaciones más actuales llevadas a cabo por el profesor Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares, tenía un apretado horario académico, con clases de 7:30 a 14 horas y de 15 a 17 horas. Lógica, Filosofía Natural y Filosofía Moral eran algunas de las materias que se impartían en la Facultad de Artes a cargo de los profesores adjuntos, “regentes de cursatorias” que es como se llamaban en aquella época, que se complementaban con las lecciones de los catedráticos”.

Fruto de esa vinculación, “en el año 1991 la Universidad de Salamanca le otorgó, a título póstumo, el reconocimiento como doctor honoris causa. Fue el 20 de noviembre, de manera que dentro de unos días celebramos, precisamente, los 34 años de este nombramiento que quedó inscrito en el Edificio Histórico”, tal y como señaló Corchado.

Cerca de un centenar de piezas artísticas

En la muestra se podrán contemplar cerca de un centenar de piezas artísticas, entre las que destacan varios autógrafos del santo y códices procedentes de los lugares de Castilla y Andalucía dónde transcurrió la vida de Juan de la Cruz y de otros lugares de España. Pinturas, esculturas, documentación histórica, bibliografía, grabados y objetos de la vida cotidiana conforman esta muestra, destacando algunos documentos históricos procedentes de Roma y que hacen referencia directa a las efemérides que la exposición conmemora. Muchas de las piezas artísticas serán expuestas en Alba de Tormes por primera vez.

La exposición de San Juan de la Cruz se divide en seis capítulos: los tres primeros recorren su itinerario vital, el cuarto capítulo presenta la insigne obra literaria del doctor místico, el quinto hace un recorrido histórico detallando los diversos momentos de la recepción del santo de Fontiveros hasta la actualidad y en el sexto se da la palabra a la madre Teresa de Jesús para que hable de fray Juan de la Cruz.

El visitante se acercará a la figura de la San Juan de la Cruz a través del centenar de las obras artísticas, por medio de una veintena de paneles explicativos que van marcando el hilo conductor de la muestra y que están ilustrados con grabados artísticos referentes a San Juan de la Cruz. La exposición estará esmaltada por algunos de los poemas más destacados del que es considerado cumbre de la lírica española de todos los tiempos. Cada obra estará acompañada por su correspondiente cartela explicativa.

En la comisión científica de la muestra participan tres profesores de la Universidad de Salamanca: María Jesús Mancho Duque, Luis Enrique Rodríguez San Pedro y Mariano Casas.

La Cátedra “Alba de Tormes y la mística española”

La Universidad de Salamanca está trabajando en la creación de la Cátedra “Alba de Tormes y la mística española”, un proyecto de relevante importancia cultural en el que forman parte también la Casa Ducal de Alba representada por el duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo; y la Orden del Carmelo Descalzo representada por el prior Miguel Ángel González.

Para Fitz-James Stuart, "siempre había sido mi ilusión vincular a la Casa de Alba con la Universidad de Salamanca". Tal y como aseguró el prior, "la Cátedra será muy abierta en cuanto a celebración de eventos, recitales o conciertos. Tendrá varias sedes, principalmente la Universidad de Salamanca, también los edificios vinculados a la Casa de Alba y los lugares del Carmelo Descalzo. De cara al próximo 2026, la Cátedra celebrará en noviembre actividades especiales para recordar el honoris causa".

El convenio de colaboración será firmado por los representantes de las tres instituciones próximamente, contando con la colaboración del ayuntamiento de Alba de Tormes, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Salamanca y el ayuntamiento de Salamanca. Gracias a estas instituciones, se promoverán proyectos culturales de diversa índole tales como conferencias, investigaciones, conciertos…