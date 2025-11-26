Universidad de Salamanca, Diputación de Ávila y Madrigal de las Altas Torres unidos en los 575 años de Isabel I

La Universidad de Salamanca (USAL), la Diputación de Ávila y el Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres (Ávila), villa natal de Isabel la Católica, han unido fuerzas para conmemorar los 575 años del nacimiento de Isabel I de Castilla en la villa morañega.

Esa conmemoración se celebrará el 22 de abril de 2026, fecha en la que se cumplirán 575 años de la llegada al mundo en esta localidad del norte de la provincia abulense de la hija del rey Juan II, que en 1474 accedería al trono de Castilla como Isabel I.

Por ello, la institución académica charra, la institución provincial abulense y el Consistorio madrigaleño están diseñando un programa de actos encaminado a conmemorar la efeméride, según ha informado en nota de prensa la Diputación de Ávila.

Se trata de conmemorar esta fecha "como la figura de la reina y su trascendencia y legado históricos se merecen", según ha apuntado el presidente de la institución provincial, Carlos García, tras la reunión mantenida con el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, y el alcalde de Madrigal, Jesús del Campo.

Este último se ha referido al "honor" que supone para la villa abulense, el hecho de que el rector de "una de las más prestigiosas universidades españolas y europeas, con una tradición que sobrepasa los 800 años", haya acudido a Madrigal a "trabajar codo con codo con el Ayuntamiento y la Diputación para abrir vías de colaboración en torno a la reina".

El objetivo del encuentro ha consistido en "explorar sinergias entre las instituciones", para tratar de "impulsar un proyecto cultural y académico que ponga en valor la relevancia histórica de la reina y su vínculo con las tres entidades, municipal, provincial y académica".

La reunión, "especialmente fructífera", ha permitido "sentar las bases" para un nuevo encuentro en las próximas semanas, con el fin de detallar las líneas estratégicas de trabajo y los proyectos destinados a "reforzar el papel de Madrigal de las Altas Torres como espacio de referencia en torno a la figura de Isabel la Católica".

Durante el encuentro se ha puesto de relieve la "profunda red de conexiones históricas" que unen Madrigal de las Altas Torres con la Universidad de Salamanca, según recoge el documento de trabajo presentado en la reunión.

Ese legado se manifiesta en "figuras esenciales para la historia intelectual y humanista", como Isabel I de Castilla; Alonso Fernández de Madrigal, 'El Tostado', nacido en la villa y figura clave de la Universidad; Vasco de Quiroga, formado en Salamanca y proyectado hacia el Nuevo Mundo, o Fray Luis de León, cuya vida intelectual culminó en Madrigal.

A ellos se suma Luis Gabriel Portillo, cuya biografía enlaza la tradición universitaria con la memoria histórica contemporánea.

"Este conjunto de figuras demuestra que Madrigal y Salamanca comparten un lecho común de pensamiento, cultura y proyección histórica, capaz de iluminar cualquier iniciativa presente", ha apuntado el sector de la USAL, Juan Manuel Corchado.

Los representantes institucionales han coincidido en que este primer encuentro constituye "el inicio de un proyecto ilusionante, destinado a consolidarse mediante acciones conjuntas, programas culturales, actividades académicas y proyectos de investigación que celebren el legado de Isabel la Católica y refuercen el vínculo histórico entre ambas realidades", ha señalado el alcalde de Madrigal.