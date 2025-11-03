Valladolid apuesta por la gastronomía inclusiva en el ‘I Salón de la Tapa sin Gluten’

La apuesta y el liderazgo de Valladolid en torno a la alta gastronomía en miniatura da un paso más este 2025 con la celebración del ‘I Salón de la Tapa Sin Gluten’. Un nuevo evento gastronómico donde la creatividad y la innovación se unirán para demostrar que la cocina sin gluten puede ser deliciosa, variada y sorprendente.

La cita tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en la Cúpula del Milenio, como antesala a la celebración de los certámenes nacional y mundial de tapas, tal y como han dado hoy a conocer la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, el gerente de la Asociación Celiaca de Castilla y León (ACECALE), César García, y la responsable del proyecto de restauración sin gluten, Noelia Rodríguez.

El ‘I Salón de la Tapa Sin Gluten’ acercará la cultura del tapeo al colectivo celíaco y abrirá la puerta a la sensibilización social, la innovación gastronómica y la igualdad en la mesa, posicionando a Valladolid como una ciudad accesible e inclusiva con una cocina sin barreras. Durante la mañana del sábado 8 de noviembre, los asistentes podrán participar en presentaciones, sorteos, entrevistas y dos degustaciones, ‘Showcooking’ y ‘Degustación de Tapas’, a través de recetas seguras y llenas de sabor, elaboradas con ingredientes de calidad por cocineros y establecimientos comprometidos con la restauración sin gluten de la ciudad.

La programación contempla la celebración de un ‘Showcooking’ con degustación, donde los cocineros participantes explicarán la elaboración de dos tapas, compartiendo con el público las recetas, técnicas y productos empleados. Además, tendrán lugar varias charlas en torno a ‘La gastronomía al servicio de la salud y de la inclusión social’, el ‘Proyecto de restauración sin gluten’, ‘Valladolid, capital gastronómica sin gluten: origen y futuro’ y ‘La cocina sin gluten en lo más alto’. A lo largo de la mañana también tendrá lugar una degustación de tapas de establecimientos colaboradores donde se realizará un recorrido culinario único para descubrir los sabores más auténticos sin gluten de Valladolid.

Además, se llevarán a cabo sorteos de exclusivas experiencias gastronómicas en reconocidos establecimientos colaboradores de la asociación, entre ellos Niza, À Table, Las Kubas, Brook, Brest, Le Bistró, Urban y Bundi.

El I salón de la Tapa sin Gluten, ha sido organizado por la Asociación Celiaca de Castilla y León, con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid a través de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, con el objetivo de dar a conocer la cocina sin gluten de la ciudad de Valladolid, sensibilizar sobre la celiaquía, visibilizar la hostelería sin gluten, creando un escaparate de chefs y productos, y enriquecer la experiencia gastronómica.