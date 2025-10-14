Valladolid, una ciudad entregada con la selección española de fútbol

Valladolid se volcó con el partido de la selección española valedero para el Mundial y donde se enfrenta con Bulgaria. Gradas llenas para jalear al combinado nacional en una jornada que ha acogido numerosas acciones con motivo de este enfrentamiento.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presumido de la entrega de la ciudad para apoyar a la selección española de fútbol en su camino hacia el Mundial.

"Es un honor para Valladolid acoger cualquier acontecimiento deportivo, pero más aún poder contar con un encuentro de la selección española, porque es el máximo referente del fútbol para todos. La ciudad está volcada con España y va a alentar al equipo para que logre la victoria", ha añadido.

Fernández Mañueco y Carnero en el palco de autoridades de Zorrilla R, Valtero/Ical

Tras mantener un encuentro con el presidente de la Federación Española de Fútbol, Carnero ha deseado que "gane La Roja" y se asegure así su clasificación para el próximo Mundial. Carnero ha hecho entrega a Louzán de una edición conmemorativa de la novela "El Hereje" de Miguel Delibes, y éste le ha devuelto otro obsequio, en esta ocasión una camiseta personalizada de la Selección,

Jesús Julio Carnero y Rafael Louzán junto con jóvenes aficionados de la selección en la Plaza Mayor de Valladolid RFEF

Y ha destacado la masiva participación de los vallisoletanos en la Fan Zone instalada en la Plaza Mayor, en la que hay juegos para niños y no tan niños, expositores con "merchandising" del combinado nacional, y animación para interactuar con el público.

Además, los aficionados pudieron hacerse fotos con las copas obtenidas en la UEFA Euro 2008, 2012 y 2024, en la Copa del Mundo FIFA 2010 y en la Nations League 2023, muchos de ellos, procedentes de otras ciudades, que se han querido acercar hasta Valladolid para apoyar a España ante Bulgaria.

Y como colofón, el partido, que arrancaba a las 20-45 en Zorrilla.