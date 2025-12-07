Valladolid ilumina su Navidad con una amplia y atractiva y programación cultural

La Navidad ya ilumina la ciudad de Valladolid. En total 81 calles y 24 plazas que albergan más de tres millones de puntos de luz y con 13 ubicaciones nuevas con decoración navideña (9 calles más y 4 plazas más que el año pasado). Un encendido que ya lleva varios días operativo y son numerosos los ciudadanos que ya han podido disfrutar de los 541 arcos y elementos luminosos, 23 árboles con estructuras 3D y 30 árboles naturales que mantienen la estela de ahorro energético de los últimos años con una iluminación led.

Por primera vez, tres plazas emblemáticas como son la Plaza de San Pablo, la Plaza de la Rinconada y la Plaza del Salvador, cuentan con una decoración e iluminación especial que nunca antes se había visto en Valladolid. La Plaza de San Juan será la cuarta a mayores que se sumará al listado.

La primera de ellas llena de magia la zona con un Belén y tres ángeles situados junto a la Iglesia, y por su parte, la Plaza de la Rinconada y la Plaza del Salvador, estarán acompañadas hasta el próximo 6 de enero de una estrella y una luna, respectivamente. Dos elementos iluminados con los que todos los vecinos y visitantes podrán tomarse una fotografía e inmortalizar de una forma única la navidad en las calles de Valladolid.

La calle Santiago de la ciudad volverá a contar con otro espectáculo de luz, y otro de los puntos neurálgicos de la iluminación navideña, la Plaza de Portugalete, contará por segundo año consecutivo con 8 arcos de grandes dimensiones. La calle Ferrari y Fuente Dorada vuelven a llenarse de magia con la ‘Plaza de los Deseos’, una decoración navideña de luces promovido por Caja Rural de Zamora.

Horarios de iluminación y de espectáculos de luz y sonido

Hasta el 18 de diciembre: Desde las 18 hasta las 22 horas,

Desde el 19 de diciembre y hasta el 6 de enero: Desde las 18 horas hasta las 22:30h.

El espectáculo de luz y sonido de la calle Santiago tendrá 2 pases diarios del 27 de noviembre al 18 de diciembre de 2025 a las 19:30h y 20:45h y 3 pases diarios del 19 de diciembre al 6 de enero de 2025: 18:30h, 19:30h y 20:45h. Además, contará con un pase extraordinario a las 18:30h los días 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 13 de diciembre de 2025.

El espectáculo de la Plaza Portugalete contará con 2 pases diarios del 27 de noviembre al 17 de diciembre de 2025 a las 19:00h y 20:00h y 3 pases del 21 de diciembre al 6 de enero a las 19:00h, 20:00h y 21:15h. También contará con un pase extraordinario a las 21:15h los días 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 13 de diciembre de 2025, un pase a las 22:00h el 18 de diciembre y a las 21:45h los días 19 y 20 de diciembre.

Programación cultural

Además de los espectáculos de luces, el Ayuntamiento ha programado un buen número de propuestas culturales para todos los públicos . El pregón de la Navidad será a cargo del actos Josema Yuste, el 29 de diciembre en el Teatro Calderón, donde estará acompañado por la Escuela Municipal de Música.

Entre las novedades este año se encuentra ‘Villa Encantada’, un pueblo navideño a escala infantil que estará en la plaza del Milenio del 3 de diciembre al 6 de enero. Pequeños y mayores podrán pasear por sus calles y asomarse a su taller de juguetes, su oficina de cartas o el establo reservado a los camellos.

La segunda novedad será una proyección de videomapping sobre la fachada de la Iglesia de la Antigua. Este espectáculo, que combina iluminación y música, narrará una historia de temática navideña los días 19 y 20 de diciembre a las 20:30, 21:00 y 21:30h.

No faltarán las cabalgatas de Papá Noel y los Reyes Magos previstas para el 13 de diciembre y el 5 de enero respectivamente. Y mucha música, desde animadas zambombas flamencas, hasta villancicos, folclore, música coral y sesiones de DJ. Asimismo hay programada una gala benéfica de danza infantil y talleres de ilustración y no podían faltar los belenes monumentales en la Sala de Exposición de Las Francesas.

Entre los espectáculos teatrales, al Teatro Calderón llega el musical Mamma mía! y el Museo de la Ciencia ofrecerá su "Planetario en familia".