Valladolid mejora su flota de autobuses: Más plazas, con etiqueta ECO y sistema de ayuda a la conducción

Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, los autobuses urbanos de Valladolid se siguen renovando adaptándose a los nuevos tiempos, con más capacidad para los viajeros y sostenibles y menos contaminantes.

Auvasa ha incorporado hoy a su flota de vehículos seis nuevos autobuses de gas natural comprimido (GNC) tras una inversión de 3,1 millones de euros, cuyos vehículos, que cuentan con etiqueta ambiental ECO. Se trata de vehículos articulados de 18 metros que podrán transportar a 153 viajeros cada uno, por lo que con su incoporación en el servicio se ofertan a partir de 6.075 plazas más al día, según destacaba el alcalde Jesús Julio Carnero en la presentación.

Suministrados por la empresa Solaris Bus Ibérica en el ámbito del acuerdo marco para la adquisición de autobuses accionados por GNC, estos autobuses disponen de piso bajo y funcionalidad de inclinación lateral para un mejor acceso al vehículo por parte de las personas usuarias.

El interior cuenta con tecnología LED de iluminación y sistemas de climatización con filtros antivirales y cortina de aire en puertas, así como la última tecnología de apoyo a la conducción ergonómica.

Entre sus características de accesibilidad destaca el doble espacio para usuarios en silla de ruedas, asientos reservados para personas con menor movilidad, rampa doble (manual y automática) para acceso con sillas de ruedas y sistemas de información embarcados con dos pantallas ultra panorámicas.

Aspectos como la ergonomía y seguridad son imprescindibles en el puesto del personal de conducción. Tal es así que estos vehículos disponen de un sistema de ayuda a la conducción que les avisan, entre otros, de obstáculos en el viario, permitiendo un viaje más seguro y evitando accidentes y atropellos con otros vehículos, especialmente con peatones y ciclistas.

Etiqueta ambiental

Con estas incorporaciones, el número de autobuses de tecnología “limpia” (etiqueta ambiental ECO o cero) aumenta hasta las 85 unidades (respecto a las 79 anteriores), lo que supone el 55 por ciento de la flota.

La edad media de la flota nominal que presta servicio diariamente en las líneas ordinarias se sitúa en tan sólo 4,6 años, mientras que la general de toda la flota es de 9,8 años.

"Tenemos la flota más moderna y respetuosa con el medio ambiente, que permite ofrecer un servicio de calidad conforme a las expectativas y necesidades de la ciudadanía”, destaca el primer edil, quien hace hincapié en que se trata de un servicio que cada día se acerca a más personas, a más barrios, además de atender las nuevas necesidades de movilidad y que desde hoy cuenta con nuevos autobuses, para atender el continuo incremento de personas usuarias.