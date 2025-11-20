Valladolid mira a China para colaborar y atraer proyectos industriales de largo recorrido

Valladolid pone sus ojos en China para atraer industria, empleo, innovación y grandes proyectos que puedan tener un amplio recorrido en la capital del Pisuerga con capacidad de generar empleo y oportunidades y dinamizar la economía local.

Así se desprende del encuentro que ha mantenido este jueves el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y la vicepresidenta de CEOE Valladolid, Mercedes Arana, con una delegación de la Cámara China de Comercio para la Mecánica y la Electrónica (CCCME), encabezada por su vicepresidente, Shi Yonghong, y compuesta por representantes de grupos industriales vinculados a la electrónica, la maquinaria, el almacenamiento energético, el cableado y los bienes de consumo.

Una reunión, que da continuidad a la que se llevó a cabo el pasado mes de marzo con el embajador de China en España, Yao Jing, y una delegación cultural, económica y comercial de este país, en la que Carnero ha agradecido a la delegación asiática su interés por Valladolid. Una ciudad, decía el regidor, "abierta, estable y segura para la inversión internacional", que además está comprometida y dispuesta a compar a quienes buscan implantarse en ella.

El primero de los valisoletanos trasladaba a la delegación china la "posición estratégica" de la capital vallisoletana, integrada en el corredor noroeste de la Península Ibérica, con conexión inmediata a Madrid, proximidad a los puertos atlánticos de Vigo, Bilbao, Santander y Aveiro, y con acceso directo a las redes ferroviarias europeas y al eje hacia Algeciras.

“Esta combinación hace que Valladolid sea una excelente base para operar hacia Europa occidental, el norte de África y, gracias al idioma y a las relaciones empresariales existentes, también hacia Hispanoamérica”, destacaba carnero, quien transmitía a los asiáticos la disponibilidad de suelo industrial y logístico existente en la ciudad así como el desarrollo del futuro Parque Logístico Agroalimentario, y las capacidades de la plataforma intermodal prevista.

Igualmente, el alcalde daba a conocer la delegación china los incentivos municipales que hay así como la tramitación acelerada de licencias, la Oficina de Implantación Empresarial con atención multilingüe e incluso la posibilidad de acuerdos personalizados.

“Valladolid ofrece vivienda asequible y un acompañamiento completo para directivos y trabajadores que lleguen desde otros países. Queremos facilitar el camino desde el primer día. Además, la ciudad puede llegar a ser su base europea y acompañarlos en todas las fases del proceso de implantación”, apuntaba el regidor, quien ponía en valor tambiémn la "sólida" base empresarial y tecnológica, con la presencia de compañías internacionales como Renault Group, IVECO, Michelin, HORSE, PPG, Curia o Vodafone, que avalan la capacidad del territorio para acoger proyectos industriales de largo recorrido.

Oportunidades de colaboración

Por su parte, la vicepresidenta de CEOE Valladolid, Mercedes Arana, destacaba que la ciudad combina una ubicación estratégica con factores que la convierten en un "destino altamente competitivo" para empresas que buscan implantarse en Europa y operar hacia varios mercados simultáneamente.

"Permite alcanzar los principales mercados europeos en 24-48 horas, dispone de acceso logístico hacia el norte de África y presenta una ventaja natural en su relación con Hispanoamérica debido al idioma y a las redes empresariales existentes", afirmaba la dirigente de la patronal, que coincidía con Carnero en la fortaleza del ecosistema industrial y tecnológico de Valladolid, con sectores alineados con los intereses de la delegación y con un fuerte apoyo de las dos universidades, la Formación Profesional industrial y centros tecnológicos como CARTIF, CIDAUT y el Parque Científico de la UVa.

También destacaba las condiciones exisentes para que cualquier proyecto industrial o tecnológico pueda implantarse con seguridad y crecer a largo plazo.

ha afirmado.

Ambas instituciones han coincidido en la necesidad de avanzar en una agenda de colaboración estable y han propuesto la creación de un Grupo de Trabajo Valladolid - China, la organización de una visita técnica a suelos industriales y centros tecnológicos y la futura firma de una carta de entendimiento que consolide la cooperación.

“Existe margen real para proyectos conjuntos y estamos preparados para trabajar desde hoy en su desarrollo”, finalizaba Arana.